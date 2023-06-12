Пісочний корж надає торту незвичайної нотки та робить несхожим на інші подібні десерти. А вершковий крем і полуниця — це просто солодкий сон гурмана! Незважаючи на довгий список інгредієнтів, робити торт нескладно. Зручно завчасно підготувати коржі та полуничний кисіль, а збирати його наступного дня.

Діаметр 22—24 см (вага близько 1,7 кг)

Пісочне тісто:

120 г борошна

70 г вершкового масла

1 жовток

дрібка солі

дрібка ваніліну

25 г цукру

Бісквіт:

3 яйця

100 г цукру

50 г борошна

25 г крохмалю

Сироп:

150 мл води

70 г цукру

Полуничний кисіль:

200 г полуниці

10 г крохмалю + 2 столові ложки води

50 г цукру

Вершковий крем:

600 г вершків (33%)

8 г желатину (швидкорозчинного)

2—3 столові ложки води (для желатину)

60 г цукрової пудри

300 г полуниці

полуниця (для оздоблення)

ГОТУЄМО

1. Для пісочної основи до борошна додати шматочки холодного масла, розтерти на крихту. Додати цукор, ваніль, сіль, перемішати. Ввести жовток, швидко замісити тісто. Перекласти у форму, застелену пергаментом (22—24 см). Розрівняти тісто. Поставити в холодильник на 30 хв. Випікати при 200 градусах 1 —15 хв. до легкої рум’яності. Дати трохи охолонути у формі. Обережно перенести корж на таріль, де збиратимете торт.

2. Для бісквіта відділити білки від жовтків. Збити міксером білки на пишну піну. Поступово всипати цукор, збити на щільну піну. Ввести до білків по одному жовтки, трохи збити. Борошно змішати з крохмалем і поступово всипати до яєчної суміші, трохи збиваючи. Перекласти в застелену пергаментом форму, розрівняти. Випікати при 180 градусах 35 хв. Готовність перевірити шпажкою. Дістати з форми. Дати охолонути на решітці. Розрізати на 2 коржі.

3. Для киселю полуницю подрібнити, всипати цукор, перемішати. Довести до кипіння. Крохмаль розвести водою, влити до полуниці. Варити до загусання. Дати охолонути.

4. Для сиропу-просочення бісквітів воду з’єднати з цукром, довести до кипіння, дати охолонути.

5. Полуницю для прошарку (промиту та просушену) розрізати навпіл.

6. Желатин залити водою, залишити набухати. До холодних вершків додати пудру, збити до стійкої маси. Желатин на мінімальній температурі прогріти на плиті до розчинення. Додати до нього столову ложку вершків (щоб урівноважити температуру). Тоненькою цівкою влити до збитих вершків, трохи збиваючи до однорідності. Збирати одразу, щоб желатин не встиг застигнути.

ЗБИРАЄМО ТОРТ

7. Половину крему перекласти в кондитерський мішок. На пісочний корж надіти кільце від роз’ємної форми для торта. По верху коржа викласти бортик з вершкового крему. Всередину вершкового бортика викласти кисіль.

8. Накрити бісквітним коржем. Просочити бісквіт сиропом. Викласти 300 г полуниці зрізом донизу. Заповнити кремом спочатку проміжки між полуницею, а потім викласти зверху, розрівняти.

9. Накрити другим бісквітом, просочити сиропом. Зняти кільце. Змастити верх і боки торта кремом, що залишився. Зробити фігурне оздоблення з крему за допомогою насадки-зірочки.

10. Поставити на ніч у холодильник. Перед подачею на стіл прикрасити часточками полуниці.