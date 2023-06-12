Кабачок — теплолюбна культура, і з усіх гарбузових низьку температуру та високу вологість повітря переносить найгірше. Рослини та плоди загнивають через цілу низку хвороб і недотримання температурного режиму.

ОЛИВКОВА ПЛЯМИСТІСТЬ

Спочатку на кабачках з’являються дрібні маслянисті плями, які швидко заглиблюються та збільшуються. Шкірка в уражених місцях розтріскується, з неї витікає жовта драглиста маса, яка твердне у вигляді крапель. На стеблах і черешках з’являються виразки, а на листках — жовто-бурі плями.

АНТРАКНОЗ

Округлі жовті або бурі плями, збільшуючись, вкривають значну частину листка (при високій вологості утворюється рожевий наліт). Плоди стають гіркими і часто загнивають. Рослини, в яких захворіла прикоренева частина стебла, зазвичай засихають.

За перших ознак хвороби рекомендовано обробити їх колоїдною сіркою (50 г на 10 л води) або 1-відсотковою бордоською рідиною (100 г мідного купоросу, 100 г негашеного вапна на 10 л води).

ЧОРНА ГНИЛЬ

Плоди вкриваються чорним сажистим нальотом (це якщо погода суха, а в дощову — наліт білий, тому цю хворобу не слід плутати з білою гниллю), в’януть стебла, на листі з’являються сірувато-білі плями.

БІЛА ГНИЛЬ

Найчастіше розвивається біля основ черешків листя, у розвилках стебла, іноді біля кореня, а також на плодах. Хворі тканини розм’якшуються, вкриваються ватоподібним білим міцелієм гриба. У результаті стебло розмочується, рослина в’яне й засихає. Допомогти може опилювання ґрунту деревним попелом.

Аби зменшити ризик захворювань кабачків, досвідчені городники радять вчасно їх обробляти, використовуючи, зокрема, препарати Захисник, Енергодар