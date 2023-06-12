Ми часто чуємо про здоровий спосіб життя, корисні звички, що можуть допомогти людині бути здоровою. Які ж саме варто обрати для повсякдення, з чого починати шлях до здорового способу життя, як досягти великих змін завдяки маленьким щоденним крокам — про це розповіли в МОЗ.

«БІЛЬШЕ РУХАТИСЯ»

Часто можна почути рекомендацію робити щонайменше 10 тисяч кроків на день. Водночас така ціль може бути важкодосяжною для людей із малорухливим способом життя.

У такому разі радимо досягати загальної цілі «10 тисяч кроків на день» поетапно. Наприклад, якщо робите 3 тисячі кроків на день (базова кількість), щодня поступово додавайте до своєї активності ще 500 — 1—2 тисячі кроків.

Проте підрахунок кроків — це лише один зі способів досягнення необхідного рівня фізичної активності. ВООЗ рекомендує мати принаймні 150 хв. аеробних фізичних навантажень помірної інтенсивності щотижня (приблизно 30 хв. на день, 5 днів на тиждень).

«ПИТИ БІЛЬШЕ ВОДИ»

Організму потрібна достатня кількість води — це аксіома. Тож варто допомагати своєму тілу. Необхідно надавати перевагу чистій воді без підсолоджувачів чи цукру та споживати близько двох літрів на добу. Якщо хочеться урізноманітнити напій, додайте у воду жменю ягід, кілька шматочків лимона, огірок або м’яту. Звичка формуватиметься легше, якщо засоби її набування будуть у вас під рукою — тримайте пляшку води поряд або на видноті, щоб завжди могли зробити ковток.

«СПОЖИВАТИ ЗДОРОВУ ЇЖУ»

Коли йдеться про здорове харчування, люди часто відчувають розгубленість і не знають із чого почати, що заважає їм почати взагалі. Звісно, впорядкувати раціон, зробити його здоровим і збалансованим може бути дуже складним завданням, особливо, коли маєте мало часу чи погану звичку заїдати стрес чимось не дуже корисним. Утім маленькі кроки допоможуть і тут. Зробіть правилом їсти салат в обід щодня або приберіть сільницю зі столу й додавайте до страв замість солі трави та різноманітні спеції. Відмовтеся від цукру й сиропів у каві або чаї чи для початку замість двох ложок цукру додавайте одну.

ВООЗ рекомендує вживати не менше п’яти порцій фруктів і овочів (еквівалент 400 г) на день. Спробуйте з’їдати яблуко замість перекусу. Пам’ятайте, що «здорова» тарілка має на 50 відсотків складатися з овочів (крім картоплі), тож намагайтеся поступово впровадити це правило і в своє життя.

Ще одна порада: спробуйте щовечора виділяти 15 хв., щоб продумати раціон на наступний день і підготувати відповідні продукти. Ймовірно, коли настане час обіду, ви зробите вибір на користь здоровішої їжі, а не вхопите перше, що потрапить до рук.

«ДОБРЕ СПАТИ»

Сон — основа здоров’я! Ми знаємо, що потрібно спати 8 год. на добу, але з постійними ракетними загрозами це буває важко. А втім, корисні звички щодо сну знадобляться нам після Перемоги, тож спробуйте формувати їх уже зараз: не беріть до ліжка телефон — краще прочитайте кілька сторінок цікавої книги, щільно закрийте вікна, щоб спати в темряві, прийміть душ для розслаблення.

Звісно, наприкінці дня хочеться посидіти в тиші чи зайнятися улюбленими хобі, проте не робіть це за рахунок годин сну. Спробуйте наступного тижня лягати на 15—30 хв. раніше, ніж зазвичай — це вже буде маленьким кроком до здоров’я.

Пам’ятайте, брак сну провокує переїдання впродовж дня і може впливати на продуктивність праці, тож налагоджуйте сон.

«ДБАТИ ПРО ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я»

Усі ми зараз перебуваємо в стані тривалого стресу, тож особливо потребуємо турботи не лише про фізичне, а й психічне здоров’я. Зробіть велику ціль ритуалом щоденного піклування про себе. Обмежте перебування в соцмережах — це значно покращить ваше самопочуття. Опануйте навички самодопомоги під час стресу, щоб допомагати собі та своїм близьким.

Спробуйте щодня писати кілька сторінок у щоденнику — це допоможе вам у самопізнанні та аналізі того, що робить вас щасливим чи нещасним. Якщо це поки важко — запишіть 10 причин, чому ви сьогодні молодець або за що вдячні дню, що минає. Якщо відчуваєте, що не можете впоратися з тривожністю й стресом — зверніться по допомогу до спеціалістів.

Пам’ятайте, що швидше ви почнете, то швидше досягнете успіху. Зміни нікому не даються просто, але, впевнені, ви будете задоволені результатами докладених зусиль. Будьте добрими до себе та оточення, хваліть і винагороджуйте себе за найменші успіхи. Це дозволить швидше сформувати потрібні звички.