Ця послуга стала доступною в застосунку, повідомили в МВС і Мінцифрі. Подавши заяву через «Дію», готовий документ можна забрати в сервісному центрі МВС або ж узагалі відмовитися від пластикового й отримати е-посвідчення водія.

До речі, Україна стала першою країною в Європі, де можна відмовитись від фізичного бланка посвідчення водія, а отримати лише цифровий документ. Електронне посвідчення є чинним на всій території України.

Обміняти чи відновити водійське посвідчення можна, коли:

закінчився термін дії наявного;

документ втрачено або знищено;

написи на бланку затерлись;

водій змінив особисті дані;

за бажанням власника.

При замовленні послуги в застосунку медична довідка про придатність до керування транспортними засобами не додається.

Щоб скористатися послугою в «Дії», необхідно:

авторизуватися в застосунку;

натиснути «Послуги»;

клікнути «Заміна посвідчення водія»;

обрати причину заміни;

обрати сервісний центр, де зручно забрати документ;

підтвердити контактні дані та підписати заяву.

Після подачі заявки послугу необхідно оплатити протягом 10 хв., інакше вона анулюється, наголошують у МВС.

Обмін е-посвідчення водія на звичайне пластикове з його відображенням також у «Дії» та електронному кабінеті водія відбувається так само, як і обмін звичайного на звичайне.

На час дії воєнного стану в Україні для обміну та відновлення посвідчення водія медична довідка не є обов’язковою.