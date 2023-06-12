Ця послуга стала доступною в застосунку, повідомили в МВС і Мінцифрі. Подавши заяву через «Дію», готовий документ можна забрати в сервісному центрі МВС або ж узагалі відмовитися від пластикового й отримати е-посвідчення водія.
До речі, Україна стала першою країною в Європі, де можна відмовитись від фізичного бланка посвідчення водія, а отримати лише цифровий документ. Електронне посвідчення є чинним на всій території України.
Обміняти чи відновити водійське посвідчення можна, коли:
- закінчився термін дії наявного;
- документ втрачено або знищено;
- написи на бланку затерлись;
- водій змінив особисті дані;
- за бажанням власника.
При замовленні послуги в застосунку медична довідка про придатність до керування транспортними засобами не додається.
Щоб скористатися послугою в «Дії», необхідно:
- авторизуватися в застосунку;
- натиснути «Послуги»;
- клікнути «Заміна посвідчення водія»;
- обрати причину заміни;
- обрати сервісний центр, де зручно забрати документ;
- підтвердити контактні дані та підписати заяву.
Після подачі заявки послугу необхідно оплатити протягом 10 хв., інакше вона анулюється, наголошують у МВС.
Обмін е-посвідчення водія на звичайне пластикове з його відображенням також у «Дії» та електронному кабінеті водія відбувається так само, як і обмін звичайного на звичайне.
На час дії воєнного стану в Україні для обміну та відновлення посвідчення водія медична довідка не є обов’язковою.
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