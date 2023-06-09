В основі — пісочне тісто, в начинці — ніжний сир і соковиті скибочки помідорів із духмяними травами.
6 порцій
Тісто:
- 240 г борошна
- 120 г вершкового масла
- 3—4 столові ложки крижаної води
- дрібка солі
Начинка:
- 250 г помідорів
- 150 г вершкового сиру
- спеції за смаком (сухий базилік, чебрець)
- олія
- сіль, чорний мелений перець
- яйце (для змащування)
До речі, для тих, хто вперше стикається з таким рецептом: галета-пиріг не має відношення до сухого печива з подібною назвою. Галета-пиріг виходить м’якою.
Для тіста борошно та сіль всипати в миску, додати шматочки дуже холодного масла. Перетерти масу пальцями на крихту. Влити крижану воду, замісити тісто. Розділити його на 6 частин, зробити кульки, покласти в холодильник на 30 хв.
Для начинки вершковий сир за необхідності підсолити. Томати нарізати кружальцями.
Формуємо галети: порцію тіста розкачати на коло діаметром 15 см. Викласти 1/6 частину сиру, розрівняти, не доходячи до країв. Зверху — томати. Посолити, поперчити, посипати спеціями. Збризнути олією. Загорнути бортики та змастити їх збитим яйцем. Зробити так усі галети. Перекласти на застелене пергаментом деко.
Поставити в розігріту до 200 градусів духовку, випікати приблизно 15—20 хв., або до легкої золотистості тіста. Подавати як теплими, так і охолодженими.
Залишити відповідь