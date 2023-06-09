В основі — пісочне тісто, в начинці — ніжний сир і соковиті скибочки помідорів із духмяними травами.

6 порцій

Тісто:

240 г борошна

120 г вершкового масла

3—4 столові ложки крижаної води

дрібка солі

Начинка:

250 г помідорів

150 г вершкового сиру

спеції за смаком (сухий базилік, чебрець)

олія

сіль, чорний мелений перець

яйце (для змащування)

До речі, для тих, хто вперше стикається з таким рецептом: галета-пиріг не має відношення до сухого печива з подібною назвою. Галета-пиріг виходить м’якою.

Для тіста борошно та сіль всипати в миску, додати шматочки дуже холодного масла. Перетерти масу пальцями на крихту. Влити крижану воду, замісити тісто. Розділити його на 6 частин, зробити кульки, покласти в холодильник на 30 хв.

Для начинки вершковий сир за необхідності підсолити. Томати нарізати кружальцями.

Формуємо галети: порцію тіста розкачати на коло діаметром 15 см. Викласти 1/6 частину сиру, розрівняти, не доходячи до країв. Зверху — томати. Посолити, поперчити, посипати спеціями. Збризнути олією. Загорнути бортики та змастити їх збитим яйцем. Зробити так усі галети. Перекласти на застелене пергаментом деко.

Поставити в розігріту до 200 градусів духовку, випікати приблизно 15—20 хв., або до легкої золотистості тіста. Подавати як теплими, так і охолодженими.