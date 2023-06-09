МАГНІЙ

При нестачі магнію листя огірка стає крихким і на вигляд здається обпаленим. Воно набуває більш світлого забарвлення (блідо-зеленого, жовтого), яскраво-зеленими залишаються тільки прожилки.

АЗОТ

При нестачі азоту стебла стають тонкими, набувають твердості та волокнистості. Нижнє листя в’яне, а верхнє жовтіє та стає світло-салатовим. Плоди дрібні, їх утворюється мало, розвиваються огірки погано і набирають вагу повільно. Швидка допомога — негайне підживлення розчином коров’яку (1 л на 10 л води), по літру на одну рослину.

КАЛІЙ

При нестачі калію листя набуває темного кольору й куполоподібної форми. По краю можна побачити світло-жовту облямівку. У сортів, плоди яких мають витягнуту форму, огірки ростуть круглими, звужуючись біля плодоніжки. Швидка допомога — склянка золи на 10 л води, поливати з розрахунку літр суміші на одну рослину.

ФОСФОР

При нестачі фосфору огірки перестають рости, квітки й зав’язі опадають, листя стає синювато-зеленим і дрібним.

Показово, що для огірків небезпечний не лише брак деяких мікроелементів, а й надлишок — у цьому разі також уповільнюється ріст і слабшає плодоношення. Надлишок бору, наприклад, характеризується відмиранням живої тканини по краях листя та його куполоподібною формою, кальцію — листя стає крихким і жорстким.