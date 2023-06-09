1.Чи варто відмовитися від м’яса?

Ні. Проте зменшення частки червоного м’яса й переважання рослинної їжі в раціоні позитивно впливатиме на ваше здоров’я.

2. Алкоголь калорійний?

Так. Що міцніший напій, то більше в ньому калорій. Один грам етилового спирту має 7 ккал. Для порівняння: 1 г жиру — 9 ккал, а білка — 4 ккал. Калорійність алкоголю зростає і від додавання цукру.

3. Варто змінювати дієту при цукровому діабеті 2 типу, якщо людина вживає медикаменти і «тримає» цукор?

Так. Дієтолог — ваш основний лікар, нарівні з ендокринологом.

4. Існують продукти для схуднення? А для набору маси?

Ні, не існують. В обох випадках важливий загальний баланс.

5. Який сніданок буде корисним для бажаючих схуднути?

Із вмістом білка (тобто яйця, горіхи, риба, йогурт, сир тощо), а також овочі, фрукти чи ягоди.

6. А чи припустимо не снідати?

Так. Але повторюсь — важливий загальний баланс протягом дня. Та якщо сніданок у вас відсутній, обід — швидкий перекус, а вечеря — три страви плюс десерт, то це не добре.

7. Можна «набрати» вітаміни лише з їжі?

Можна. Але це стає дедалі складніше.

8. Чи варто змішувати вуглеводи, як-от кашу, з білком?

Це не проблема. Можна поєднати кашу та яйця, кашу та горіхи (чи сир) — це буде ситний і калорійний сніданок.

9. Чому людина не може схуднути навіть на пів кіло, дарма що 2—3 рази на тиждень ходить до спортзалу?

Бо не змінила інші складові свого способу життя. Тобто відсутня щоденна рухова активність, харчування незбалансоване, вживає недостаню кількість води, у раціоні — калорійні напої, як-от сік, компот, узвар, лате. Ще й часто влаштовує, напевне, «посиденьки» із друзями за калорійними стравами й алкоголем…

10. Коли їсти солодощі — можна схуднути?

Можна. При цьому важлива кількість солодощів у меню, їхня якість (бо цінно не лише худнути, а й бути здоровими) та енергетичні витрати.

11. Білий шоколад так само корисний, як чорний?

Ні. Білий шоколад — насправді не шоколад, бо не містить какао-порошку — основного інгредієнта. Натомість його базові складники — суміш какао-масла, цукру, іноді — трохи ванілі.

12. Хронічні закрепи виліковуються дієтою?

Так, якщо така проблема не виникла внаслідок інших захворювань кишківника, як-от дивертикули, спайкова хвороба, пухлина тощо, тоді можна досягти значного покращення.

Підготувала Ольга ГОЙДЕНКО.