Відповідно до наказу Мінекономіки від 11.04.2023 №2040 майже вдвічі (з 70 до 123 одиниць) збільшено перелік професій і спеціальностей, за якими може бути виданий ваучер на навчання, повідомляють у Держслужбі зайнятості. Обрати місце навчання можна з-поміж професійно-технічних і вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, які мають ліцензію на провадження такого виду діяльності.

Серед нових у переліку робітничих професій — актуальні на ринку праці та затребувані в роботодавців: бетоняр; штукатур; муляр; продавець непродовольчих товарів, продавець продовольчих товарів, молодша медична сестра (молодший медичний брат) із догляду за хворими; монтажник із монтажу сталевих і залізобетонних конструкцій; слюсар будівельний; електромонтер із ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку; електромонтер із експлуатації розподільних мереж; оператор котельні; слюсар-електрик із ремонту електроустаткування; провідник пасажирського вагона; службовець на складі (комірник); дорожній робітник тощо.

Перелік доповнено сучасними спеціальностями: автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка; біотехнології та біоінженерія; гірництво; деревообробні та меблеві технології; дизайн; дошкільна освіта; економіка; енергетичне машинобудування; залізничний транспорт; інформаційні системи та технології; комп’ютерні науки; маркетинг; мікро- та наносистемна техніка; озброєння та військова техніка; підприємництво та торгівля; терапія та реабілітація; туризм і рекреація; теплоенергетика; фізична культура та спорт; цивільна безпека.

Довідково: ваучер — це документ, що дає право деяким категоріям громадян безоплатно підвищити свій освітньо-кваліфікаційний рівень, пройти перепідготовку чи підвищити кваліфікацію. Вартість ваучера не може перевищувати 10-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, на сьогодні це майже 27 тис. грн. Якщо вартість навчання перевищує цю суму, то роботодавець або фізична особа доплачує різницю самостійно.

Повну інформацію щодо можливостей отримання ваучера на навчання можна отримати в найближчому центрі зайнятості або на офіційному сайті Державної служби зайнятості в рубриці «Ваучер» (https://www.dcz.gov.ua/storinka/vauchery).