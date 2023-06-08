Соковита риба з великою кількістю овочевого соусу.
- 4 середні тушки хека (700 г)
- 1 велика цибулина
- 2 середні морквини
- 1 солодка червона перчина
- 200 г помідорів чері
- 80 г томатної пасти
- 1 чайна ложка цукру
- 1 чайна ложка приправи до риби
- 2 середні лаврові листки
- сіль, чорний мелений перець за смаком
- олія
Випатрану рибу нарізати на середні шматки, викласти в миску. Посолити, поперчити, додати приправу, перемішати. Цибулину нарізати тонкими чвертькільцями. Моркву — кружальцями. Перчину — смужками. Помідори розрізати навпіл.
У сковорідці розігріти олію. Викласти цибулю, смажити на середньому вогні до рум’яності. Далі — моркву та перець, смажити 5 хв. Додати помідори, готувати на середньому вогні 3 хв. Викласти томатну пасту, цукор, трохи підсолити, поперчити, додати лаврові листки. Влити гарячу воду, тільки щоб вкрила овочі, перемішати. Викласти до овочів рибу. Накрити кришкою. Готувати на слабкому вогні 30 хв.
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