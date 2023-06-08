СМОРОДИНУ… ПІДКРОХМАЛЬТЕ

300 г картопляного крохмалю розвести у 3 л води та прокип’ятити на повільному вогні. Такий кисіль розбавити 10 л води та полити кущі. На один кущ — 2—3 л. Секрет у тому, що крохмаль містить багато калію, інші корисні елементи, а ще сприяє накопиченню в землі вологи.

Також для кращого плодоношення смородини, коли ягоди почнуть достигати, три літрові банки золи треба залити 10 л води. Перемішати, накрити та залишити на дві доби. Літр такого настою розбавити 10 л води та полити кущі.

МАЛИНУ МУЛЬЧУЙТЕ ТА ПОЛИВАЙТЕ

Посадки завжди мульчую перегноєм шаром 10 см і регулярно поливаю. А ще використовую коров’як,

наповнюючи ним відро на третину. Доверху заливаю водою і накриваю кришкою. Ставлю в сонячне місце на 7 днів. Суміш розбавляю водою (1:10). Виливаю по 10 л на кв.м ділянки.

ДОДАЮ НІТРОФОСКУ

Коли цвітуть огірки, на 10 л води додаю 3 ст.л. нітрофоски. Якщо в кущів жовтіє листя — бракує калію. Обробіть рослини настоєм золи.

ЗАХИСТ ДЛЯ ТРОЯНД

Допомагає від борошнистої роси, іржі, плямистостей. На літр води — ст.л. соди, ч.л. засобу для миття посуду, ст.л. олії, таблетка аспірину. Отриманим розчином раз на 7—10 днів обробляю кущі.

РЯСНЕ ЦВІТІННЯ

У червні—липні королевам квітника потрібні фосфорно-калійні добрива, адже на початку літа вони вже цвітуть. У 10 л води розчиняю по 10 г суперфосфату та сульфату калію і поливаю свої троянди. З народних засобів використовую коров’як. Готую, як і для малини. Добре реагують ці квіти й на курячий послід. Його розбавляю водою 1:20 та настоюю 3 дні. Потім цей розчин ще розбавляю водою 1:3 і поливаю рослини.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЗАСІБ — БОРНА КИСЛОТА

Рятуюсь нею, якщо в перців і баклажанів погано зав’язуються плоди, коли починають підгнивати кабачки та в інших випадках. 2 г борної кислоти розчиняю в половині літра гарячої води. Потім доливаю водою до об’єму 10 л. Рослини оживають на очах! А щоб кабачки добре родили, роблю ще й так. На 10 л води — 2 г борної кислоти, 1 л молочної сироватки та 30 крапель йоду. Обробляю по листю.

Ірина БАБІЙЧУК. Івано-Франківська обл.