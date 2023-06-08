Побачене в соцмережі фото ліжечка його маленького сина, де висіли бронежилети, — то ще один, дуже болючий штрих до нашого українського сьогодення. Яке росіяни вирішили зруйнувати, захотівши відібрати в нас і майбутнє. Аби того не сталося, він із перших днів повномасштабного вторгнення став до оборони — своєї дитини, родини, країни. Для цього заслужений артист України, актор Національного академічного драматичного театру імені Франка Олександр ПЕЧЕРИЦЯ, в творчому доробку якого немало цікавих ролей у театрі та кіно, став військовослужбовцем ЗСУ, з позивним «Артист».

ПРО ГОТОВНІСТЬ ДО СЛУЖБИ Ніколи не уявляв себе військовим, ніколи й гадки не мав, що буду до цього причетний. Мені здавалося, що це зовсім інші люди, з іншого матеріалу, з іншим складом характеру, ментальності, розуму. А виявилося, що служать у війську такі ж звичайні хлопці, причому ще від 2014 року, на передовій. Із якими живемо поруч, в одних під’їздах, ходимо одними вулицями. А наскільки виявився готовим — не знаю. Напевне, в чомусь готовий, в чомусь — ні. Тому довелося дуже швидко вчитися. Зрештою, й думати ніколи було: готовий ти чи ні. Треба було захищати свій дім, боронити свою країну, боронити своїх, чужих дітей. Іншого вибору в мене не було.

ПРО ВІЙНУ Скажу про загальні відчуття. Це — біль… Це — втрати… Це — страх… Це — відчай… Це — гнів… Це — бруд… Це — нечисть. І — презирство. От напевне так.

ПРО ЛІКУВАННЯ ЗАВДАНИХ ВІЙНОЮ РАН Ой, важко сказати, що тут допоможе. Ясна річ, що це ще та біда і та проблема, з якою тільки-но починаємо стикатися. Ми ще не усвідомлюємо всіх її масштабів. Хоч я вже трішечки бачу це наочно. Тому що дуже багато побратимів моїх, тих, хто проходить через ці страшні випробування, їхні родини, ті, які поховали своїх рідних… Покалічені долі, покалічені тіла й душі. Зізнаюсь, мені просто страшно дивитися туди, в майбутнє. Сподіваюся, що кожен одужуватиме завдяки своїй родині, підтримці людей. Сподіваюся, держава не стоятиме осторонь, що будуть нею започатковані якісь відновлювальні програми. Бо те, що зараз існує, дуже погано працює. Величезна біда. Люди в більшості випадків залишені наодинці зі своїми проблемами. Багато різної паперової роботи, і дуже часто документи в бойових підрозділах складаються поспіхом і неправильно. Й від тих помилок військові страждають уже тут, під час реабілітації. Бо, скажімо, побутова травма й поранення, отримане під час бойових дій, — дві величезні різниці. Тому ці помилки спричиняють дуже багато різних проблем, про які зараз чую.

ПРО ШАНС ОЧИЩЕННЯ Нам усе доведеться розгрібати потім. Попереду дуже велика робота. Водночас маємо величезний шанс щось змінити в своїй країні. Через війну життя в усіх сферах, усіх галузях перевернулося, перекаламутилося. Можна все це вичистити. Бо коли згустки чогось поганого лежать на дні, їх важко звідтіля діставати. А як розкаламутилося це все болото, то можна легко його почистити. Мусимо скористатися шансом, зробити все можливе. Адже така ціна заплачена і платиться досі, аби мати право не тільки відстояти країну, нашу Незалежність, нашу свободу, а й щось змінити з того всього, що їй дісталося від радянщини, від тієї радянської ракової пухлини. Бо вона, на жаль, ще живе в мізках багатьох наших людей. Бо їм так — зручно. Наразі ж нам треба зосередитися на нашій Перемозі. Та якщо вже починати думати про майбутнє, то треба шукати шляхи вирішення і цих проблем теж.

ПРО ПЕРЕМОГУ Ми відвоюємо всі наші території в кордонах 1991 року. Ми покараємо всіх-всіх злочинців — без винятку. І нехай на це підуть роки, але знайдемо всіх. Усіх причетних до кожного злочину, який тут був скоєний. Відбудуємо країну. Це і буде наша Перемога.