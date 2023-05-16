Піца на сирному тісті готується швидко, а виходить дуже смачною, не відрізняється від традиційної!

Для тіста:

125 г кисломолочного сиру

4 столові ложки молока

1 яйце

5 столових ложок олії

чверть чайної ложки солі

чверть чайної ложки соди

200–210 г борошна

Начинка:

150 г шинки

40 г сирокопченої ковбаси

маленька цибулина

2 маленькі помідори

150 г твердого сиру

майонез

2 столові ложки кетчупу

10 оливок

Для тіста кисломолочний сир розтерти до однорідності. Додати молоко, яйце, олію, сіль і соду — перемішати. Невеликими порціями ввести попередньо просіяне борошно, замісити тісто. Воно виходить м’яким та не липне до рук. Покласти тісто в пакет, залишити в холодильнику на 30 хв.

Для начинки шинку та ковбасу нарізати дуже тоненькими шматочками. Цибулину нарізати прозорими чвертькільцями, помідори — кружальцями. Сир середньо натерти.

Тісто розкачати на коло завтовшки 0,5 см. Перенести на застелене пергаментом деко. По краях зробити руками невеличкі бортики. Тісто змастити кетчупом. Притрусити трохи сиром. Викласти шинку, ковбасу, помідори, цибулю. Нанести сіточку майонезу — для соковитості начинки. Викласти оливки, притрусити сиром.

Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 17–20 хв.