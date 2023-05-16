Хірургічні операції безоплатні у всіх медзакладах України, які мають відповідний договір із НСЗУ, незалежно від місця реєстрації пацієнта, повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Отримати планову або ургентну (невідкладну) операцію безоплатно можна за умови:

Пацієнтам, які потрапляють у стаціонар для проведення подальшого оперативного втручання, гарантуються усі необхідні під час лікування лабораторні та інструментальні обстеження, своєчасне знеболення, проведення інтенсивної терапії в разі потреби. Крім того, пакетом передбачена передопераційна підготовка, проведення хірургічних операцій, післяопераційний догляд.