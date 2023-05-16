Хірургічні операції безоплатні у всіх медзакладах України, які мають відповідний договір із НСЗУ, незалежно від місця реєстрації пацієнта, повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.
Шоб скористатися послугою, потрібно лише обрати лікарню, яка має договір з НСЗУ за пакетом медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах». Знайти потрібну лікарню можна зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 або на офіційному сайті НСЗУ: https://bit.ly/3xMDWiw.
Отримати планову або ургентну (невідкладну) операцію безоплатно можна за умови:
- направлення сімейного лікаря, терапевта або педіатра;
- направлення лікуючого лікаря;
- доставлення до медзакладу бригадою екстреної медичної допомоги;
- переведення з іншого медзакладу або підрозділу;
- самозвернення в невідкладному стані.
Пацієнтам, які потрапляють у стаціонар для проведення подальшого оперативного втручання, гарантуються усі необхідні під час лікування лабораторні та інструментальні обстеження, своєчасне знеболення, проведення інтенсивної терапії в разі потреби. Крім того, пакетом передбачена передопераційна підготовка, проведення хірургічних операцій, післяопераційний догляд.
ПЕРЕЛІК БЕЗОПЛАТНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ:
- первинний огляд та визначення маршруту пацієнта;
- усі необхідні під час надання послуги лабораторні дослідження;
- усі необхідні під час надання послуги інструментальні дослідження;
- своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування;
- огляд та знеболення анестезіологом перед операцією;
- хірургічна операція;
- забезпечення ліками з Нацпереліку та тими, що закуплені коштом інших програм;
- інтенсивна терапія у разі загрозливих для життя станів;
- цілодобовий лікарський та медсестринський догляд;
- за потреби – реабілітаційні послуги;
- харчування в умовах стаціонару.
Повний перелік послуг оприлюднений на сайті НСЗУ за посиланням: https://bit.ly/42ameDk
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