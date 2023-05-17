Реєстр волонтерів — це база, що містить дані про волонтерів, які допомагають захисникам і постраждалим від війни ще з 2014 року. Веде його Державна податкова служба.

Реєстр потрібен для тих волонтерів, які збирають кошти на благодійність на свої особисті картки/банківські рахунки. Згідно з Податковим кодексом суми цих коштів не включатимуться до щорічного оподатковуваного доходу волонтера. Важливо, аби вони були зібрані на спеціальний рахунок або картку, а також, щоб витрати на благодійність були документально підтверджені.

Така реєстрація в ораганах ДПС не є обов’язковою, основна її мета — вберегти волонтера від несправедливих звинувачень і мінімізувати ризики в питаннях оподаткування.

У листопаді було внесено зміни до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» щодо вдосконалення порядку включення благодійників-фізичних осіб до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії рф.

Документ передбачає можливість ще й електронного подання документів для включення до Реєстру волонтерів. До цього існувала тільки письмова опція.

Для включення до Реєстру волонтерів фізична особа-благодійник подає до податкової:

заяву встановленого зразка;

оригінал і копію документа, що засвідчує: реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків; особу (паспорт);

довідки (довідку) про відкриття/закриття рахунку фізичною особою за формою №4-РВ.

Документи можуть бути подані особисто, поштою, через уповноважену особу та електронно. При цьому фізична особа-благодійник пред’являє паспорт, а при поданні документів поштою надає його копію.

Іноземці та особи без громадянства додатково пред’являють документ, що підтверджує законність перебування на території України.