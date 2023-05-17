Широкої популярності зажили так звані біологічні добрива на основі бактерій. Насправді їх нескладно приготувати власноруч.

Для нього знадобиться: відро перепрілого коров’ячого гною (чи пів відра курячого посліду), по відру прілої соломи та деревної золи, чорні сухарі (кладу трохи, на око), лопата землі з власного городу, 1 л прокислого молока чи сироватки та трилітрова банка браги.

Для її приготування 100 г живих дріжджів заливають теплою водою, додають цукор або старе варення та чекають, доки тиждень бродитиме. Коли брага буде готова, всі складові закладають у неметалеву 200 літрову діжку та заливають водою. Чекають 10 днів. І все. На відро води додають 1 л такого біологічного препарату. Використовують не частіше, ніж раз на два тижні. А отже, в перервах між підживленнями можна приготувати чергову порцію біопрепарату. Така пожива підходить усім садово-городнім рослинам.

Сюди ж можна додавати зелену траву. Особливу цінність має, звісно ж, кропива. Дріжджі є джерелом корисних грибків і дріжджових бактерій. Кисломолочні продукти — джерело молочнокислих бактерій. А земля з власного саду містить специфічні бактерії, властиві саме вашій ділянці. Сіно — це джерело сінної палички.