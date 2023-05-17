Кожен пацієнт, який підписав декларацію з лікарем первинної медичної допомоги (ПМД), має право отримати визначений перелік лабораторних та діагностичних досліджень.

Безпосередньо на прийомі лікар може оглянути пацієнта, провести скринінг на певні захворювання та зробити швидкі тести на інфекційні захворювання.

Для проведення лабораторних досліджень лікар виписує направлення та направляє пацієнта до лабораторії. Такі витратні матеріали як пробірка для аналізу крові, рукавички, шприц, спиртова серветка/вата/спирт тощо пацієнт НЕ МАЄ сплачувати додатково. Адже усі витратні матеріали входять до вартості послуг ПМД, які оплачує за договором Національна служба здоров’я України.