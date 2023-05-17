Кожен пацієнт, який підписав декларацію з лікарем первинної медичної допомоги (ПМД), має право отримати визначений перелік лабораторних та діагностичних досліджень.
Безпосередньо на прийомі лікар може оглянути пацієнта, провести скринінг на певні захворювання та зробити швидкі тести на інфекційні захворювання.
БЕЗОПЛАТНО МОЖНА ПРОЙТИ:
- інструментальну діагностику: електрокардіографію, пікфлуометрію (пікову швидкість видиху для оцінки дихальної системи), вимірювання гостроти зору, слуху; отримати направлення для консультації з лікарем-спеціалістом;
- скринінг на наявність розладів психіки та поведінки;
- раннє виявлення ВІЛ, туберкульозу, гепатитів, інфекцій, які передаються статевим шляхом.
ПАКЕТ ВКЛЮЧАЄ АНАЛІЗИ:
- загальний аналіз крові;
- сечі;
- аналіз рівня холестерину та глюкози в крові.
Для проведення лабораторних досліджень лікар виписує направлення та направляє пацієнта до лабораторії. Такі витратні матеріали як пробірка для аналізу крові, рукавички, шприц, спиртова серветка/вата/спирт тощо пацієнт НЕ МАЄ сплачувати додатково. Адже усі витратні матеріали входять до вартості послуг ПМД, які оплачує за договором Національна служба здоров’я України.
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