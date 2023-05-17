Конфлікт – це досить передбачуване і кероване явище. В міжособистісному конфлікті не буває переможця.

Але й уникати конфлікту небезпечно. Тому вміти конфліктувати – це мистецтво, якому варто вчитися. Не уникати суперечки, не нападати і не захищатися, а поводитися в конфлікті психологічно грамотно.

1. Дайте опоненту висловитися, не перебиваючи його при цьому. Іноді для вирішення конфлікту цього буває достатньо.

2. Показуйте опоненту інтерес до того, що він каже. Не в суперечках народжується істина, а в дискусіях. А для цього потрібно дозволити людині висловити свою позицію.

3. Завжди залишайте можливість опоненту зберегти обличчя. Навіть якщо він на всі 100% помиляється, ніколи не вказуйте на це прямо.

4. Демонструйте повагу до опонента. Для цього достатньо стежити за своїми інтонаціями та не допускати жодних різких висловлювань.

5. Залишайтеся відкритим і чесним. Натяки та недомовки лише посилюють конфлікт.

6. Не шукайте винних. Звинувачення на адресу опонента – це найкращий спосіб влаштувати затяжний конфлікт без шансу його вирішити.

7. Допускайте, що і ви можете бути неправі. Зробити це буває найтяжче, але людина, яка вміє просити вибачення, – сильна людина.

Джерело: Оксана ТКАЧ, психотерапевтка.