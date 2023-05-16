Вовчок звичайний, капустянка, ведмедка… Цей шкідник в Україні поширений скрізь. Харчується різноманітною рослинною та тваринною їжею. Дуже полюбляє низинні вологі місця та кислий ґрунт. А ще — ділянки, щедро підживлені гноєм. Тому часто оселяється поблизу гнійних куп.

Зимують ведмедки та їхні личинки в ґрунті, гної або компості. Ведуть нічний спосіб життя. Вдень ховаються у своїх норах, а вночі виходять на полювання. Про присутність шкідника можна здогадатись так: здорові рослини раптом починають гинути. Також на поверхні землі з’являються звивисті розпушені земляні валики та невеликі отвори. Особливо помітні ходи ведмедки після дощу.

Травень і червень — сприятлива пора для боротьби зі шкідниками. У цей час вони особливо активні. Зараз важливе перекопування ґрунту. Розпушують землю щонайменше на глибину 15 см. Яйця та личинки в пошкоджених кладках гинуть.

НАРОДНІ ЗАСОБИ

Ведмедка не любить курей і курячого посліду. Тож рекомендується полити грядки міцним розчином: 1 кг посліду на 12 л води. З рослин не переносить полину, чорнобривців, нагідок, м’яти та хризантем. А ще — запаху часнику та цибулі. Відлякує її також запах соснової глиці.

Натомість ведмедку приваблює запах пива. Тому вона легко ловиться на таку приманку. В місці скупчення шкідників у землю вкопують банку або пляшку під кутом 45 градусів. Наливають туди пиво. Потрапивши всередину, шкідник уже не зможе вибратися. Також його приваблює запах варення та меду.

Ефективні й пастки з гною: викопують неглибокі ямки та закладають туди гній. Коли ведмедка зробить кладку, гній виймають і спалюють. В нори шкідників заливають воду з соняшниковою олією. Вода виштовхуватиме їх на поверхню, а олія не дасть дихати. Також вливають в отвори мильний розчин. Або ж у 1 л води розчиняють 100 мл гасу й також заливають у ходи. А ще закладають всередину риб’ячі голови та хвости. Коли все це перегниває, запах відлякує вовчка.

Якщо маєте теплицю, зробіть навколо неї рівчаки глибиною 10—15 см. Заповніть їх тонким шаром піску, змоченого гасом або соляркою. Такими ж канавками можна відгородитися від сусідів, аби вовчок не потрапив до вас із чужого городу. На грядках змочений гасом пісок розсипають уздовж посадок. Дуже ефективно діє подрібнена яєчна шкаралупа, яку змочують соняшниковою олією і засипають у нори. Вашими помічниками проти вовчка також стануть шпаки, граки, ворони, а ще кроти та їжаки.

ХІМІЧНІ ПРЕПАРАТИ

Це RembeK, Актара, Антихрущ, Антиведмедка чи інші інсектициди. Знищених шкідників збирають, щоб не отруїлися птахи. Також беруть кілограм провареного гороху, ячменю, кукурудзи, пшона тощо та підмішують 2 ст.л. олії та 40—50 г карбофосу чи іншого інсектициду. Розкладають отруєні приманки в ходи або прикопують у землю, щоб не завдати шкоди пернатим.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.