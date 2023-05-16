Особливості укладання шлюбу в умовах війни роз’яснює Мін’юст.

Відповідно до ч.1—2 ст.28 Сімейного кодексу України майбутнє подружжя подає заяву про реєстрацію шлюбу до будь-якого органу державної реєстрації актів цивільного стану за їхнім вибором. Подається вона жінкою та чоловіком особисто.

Шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання заяви про реєстрацію. Але, за наявності поважних причин, керівник органу державної реєстрації актів цивільного стану дозволяє зареєструвати шлюб раніше цього терміну.

Що це за причини:

✔ вагітність нареченої;

✔ народження дитини;

✔ загроза для життя нареченої або нареченого.

У зв’язку з воєнним станом держреєстрація шлюбу відбувається у день подання заяви або будь-який інший день за бажанням наречених протягом одного місяця. Згідно зі ст.14 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» держреєстрація шлюбу проводиться за особистої присутності нареченої та нареченого.

Водночас українським законодавством передбачений особливий порядок дистанційного одруження для військовослужбовців. Це питання регулюється постановою Кабміну від 7.03.2022 №213 «Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану».

Цією процедурою можуть скористатися:

✔ військовослужбовці: ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Управління держохорони, Нацгвардії, іншого військового формування;

✔ поліцейські;

✔ особи рядового та начальницького складу: Служби цивільного захисту, ДБР, Державної кримінально виконавчої служби;

✔ особи начальницького складу: НАБУ, Бюро економічної безпеки;

✔ працівники закладів охорони здоров’я.

Такі заяви про держреєстрацію шлюбу подаються безпосередньому командиру (керівнику), який засвідчує справжність підпису наречених і передає заяву до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

Також можна скористатися й іншою процедурою, коли акт про укладення шлюбу складається не органом РАЦС, а безпосереднім командиром (керівником) військовослужбовця та скріплюється гербовою печаткою відповідного органу (військового формування). Акт може складатися без особистої присутності одного чи обох наречених із використанням доступних засобів відеозв’язку. Крім того, можна подати заяву про держреєстрацію шлюбу на порталі «Дія».

Потрібні документи:

✔ заява;

✔ документи, які підтверджують факти, що підлягають державній реєстрації;

✔ паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства заявника, та посвідка на постійне чи тимчасове проживання або інший документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України.

У Мін’юсті окремо зазначають, що заяви про держреєстрацію шлюбу, його розірвання, форми яких затверджені додатками 6, 9, 11, 12 до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, містять обов’язкову для заповнення графу «Відношення до військової служби», що передбачає зазначення таких відомостей щодо особи: де перебуває на обліку; назва міста, номер поштової скриньки військової частини, де служить; військове звання (категорія) (стосовно призовників зазначається «призовник»); серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення) або посвідчення про приписку.

Необхідність внесення до заяви вказаних відомостей випливає зі змісту ч.4 ст.38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та п.57 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабміну від 30.12.2022 №1487, якими визначено, що органи реєстрації актів цивільного стану зобов’язані в семиденний строк надати відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, Центральному управлінню або регіональним органам СБУ, відповідному підрозділу СЗР відомості про події та дії, що нерозривно пов’язані з призовником, військовозобов’язаним, резервістом, його батьками та членами сім’ї (дружиною/чоловіком, дітьми) та підлягають обов’язковому внесенню до Реєстру (відомості про шлюб, про розірвання шлюбу).