Пісочна крихта — значно більше, ніж просто посипка. Вона має апетитний вигляд на солодкій випічці та допомагає створити хрустку текстуру. Нею притрушують (перед випіканням) дріжджові булочки, відкриті пісочні пироги з ягодами, кекси та сирні запіканки. За основу можете взяти свій улюблений рецепт тіста та доповнити його пісочною крихтою. З такою — ваша випічка смакуватиме по-новому.
- 100 г вершкового масла
- 100 г цукру
- 180—200 г борошна
Змішати холодне масло, нарізане кубиками, та цукор. Всипати борошно та розтерти руками на крихту. Присипати випічку перед випіканням.
Порада: якщо залишилась присипка, покладіть її в морозилку, а потім за необхідності використовуйте. За бажання до борошна можна додати 50 г вівсяних пластівців швидкого приготування чи подрібнені горіхи.
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