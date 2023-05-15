Пісочна крихта — значно більше, ніж просто посипка. Вона має апетитний вигляд на солодкій випічці та допомагає створити хрустку текстуру. Нею притрушують (перед випіканням) дріжджові булочки, відкриті пісочні пироги з ягодами, кекси та сирні запіканки. За основу можете взяти свій улюблений рецепт тіста та доповнити його пісочною крихтою. З такою — ваша випічка смакуватиме по-новому.

100 г вершкового масла

100 г цукру

180—200 г борошна

Змішати холодне масло, нарізане кубиками, та цукор. Всипати борошно та розтерти руками на крихту. Присипати випічку перед випіканням.

Порада: якщо залишилась присипка, покладіть її в морозилку, а потім за необхідності використовуйте. За бажання до борошна можна додати 50 г вівсяних пластівців швидкого приготування чи подрібнені горіхи.