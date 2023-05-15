Що швидше подбаєте про уражені дерева, то більше шансів на успіх.

ЗАМАЗУЄМО РАНИ

Якщо рани не дуже великі, спочатку зачистіть їх спеціальним ножем. Далі обробіть 3-відсотковим розчином мідного купоросу чи бордоської рідини. А після висихання — садовим варом. У народі рани завжди обмазували густою глиною. А ще краще — глиною з коров’яком. Глину розчиняють у воді та змішують із коров’яком (1:4). Або ж беруть 10 частин коров’ячого перепрілого гною, 5 частин гашеного вапна та 1 частину дрібного піску. Всі складові ретельно перемішують і обробляють дерево. Поверх обмотують агроволокном, мішковиною, марлею чи іншим полотном. Досвідчені садівники радять періодично відкривати рану й робити невеликі подряпини на її краях. Це активізує наростання нових тканин. Після цього знову наносять загоювальний засіб і накладають поверх захисний шар.

У продажу є готові лаки-бальзами та пасти для загоєння ран на деревах. Утім, якщо нічого з переліченого під руками нема, на оброблену рану також можна нанести шар олійної фарби на основі оліфи. Згодиться й віск або парафін. Його розтоплюють на плиті й теплим наносять на рани. Також їх можна замазати звичайним пластиліном.

Якщо ж усього цього немає, пошкоджене місце просто обмотують поліетиленом. Він захистить від пересихання тканин і проникнення патогенів.

РАДИКАЛЬНА СТРИЖКА

Якщо пошкодження значні, а дерева молоді, їх потрібно повністю спиляти над раною. Тоді випустять нові бруньки внизу пошкодження.Так отримаєте омолоджені дерева.

ЩЕПЛЕННЯ

Особливо небезпечно, якщо кора повністю обгризена по колу, бо дерево загине від осушення. В такому разі врятувати його можна щепленням містком. Завдяки відновленню руху соку на пошкодженій ділянці дерево після щеплення продовжує жити й давати врожаї. Однак це роблять до початку сокоруху. Тож зараз уже запізно. Та й процедура ця досить непроста й вимагає певних навичок. Також до початку сокоруху застосовують такий метод, як приживлення кори. Восени подбайте про те, щоб гризуни не могли завдати шкоди деревам.

Василь СИМАКОВ, садівник.