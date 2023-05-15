Якщо помітили, що у вас зіпсувалася постава, став випирати живіт і з’явилися болі в спині, це можуть бути ознаки викривлення хребта в поперековому відділі. «Порадниця» з’ясувала, чому воно виникає та чим загрожує.

ГІПО ЧИ ГІПЕР

— Лордоз — це вигин хребта вперед, у нормі в усіх людей присутній фізіологічний лордоз у шийному та поперековому відділах, — пояснює ортопед-травматолог вищої категорії Юрій ШИМОН. — Він формується в перший рік життя, коли дитина лише починає ходити.

Патологічний лордоз відрізняється від фізіологічного ступенем вигину — коли викривлення хребта надто виражене чи, навпаки, згладжене. Коректніше в цих випадках говорити про гіпер- і гіполордоз. Найбільше шкодить організму гіперлордоз у поперековому відділі, який призводить до порушення нахилу таза та зміщення векторів навантаження не тільки на хребці, а й на кульшові суглоби. Така проблема зустрічається у різних вікових групах, може бути вродженою чи набутою й часто пов’язана зі способом життя людини.

ЧОМУ ВИНИКАЄ

За словами лікаря, основні причини розвитку поперекового гіперлордозу в дорослих — це травми спини та кульшових суглобів, захворювання кісток і кістково-хрящової тканини, слабкі м’язи, аномалії розвитку хребта, пухлини, запальні та інфекційні процеси.

Серйозне навантаження на хребет, здатне спричинити посилення викривлення, справляє й зайва вага. Ще одним провокуючим фактором є нестача вітамінів і мікроелементів. Відчутно впливає на положення спини й тривала неправильна постава, звичка сидіти, стояти чи лежати у «шкідливих» позах.

ТРИВОЖНІ СИМПТОМИ

Симптоми відрізняються залежно від причини гіперлордозу та ступеня тяжкості патології. До найбільш поширених належать біль і дискомфорт у спині, що посилюються при нахилах і поворотах тулуба; спазми, оніміння та поколювання в м’язах спини та кінцівок; обмеження рухливості та напруга в поперековому відділі; відчуття швидкої стомлюваності в спині й ногах при тривалому статичному навантаженні.

Крім того, гіперлордоз часто помітний візуально: це яскраво виражений вигин попереку, коли таз «підкручений» назад, а живіт сильно виступає вперед і його неможливо повністю втягнути. А якщо пацієнт лежить на спині, в нього виникає великий проміжок між нижньою частиною спини та поверхнею, який не зникає навіть після нахилу вперед.

При вираженому прогині попереку також можливі порушення обміну речовин і функції органів черевної порожнини, загальна млявість і слабкість, спричинена нерівномірним навантаженням на м’язовий корсет спини.

ЩО РОБИТИ

Діагностика гіперлордозу в поперековому відділі зазвичай не становить особливих труднощів: лікар (ортопед-травматолог, вертебролог, невролог) проводить зовнішній огляд, оцінює амплітуду рухів, м’язову силу, неврологічний статус. Іноді потрібне проведення рентгенографії, КТ, МРТ, УЗД органів малого таза. При підозрі на запальні процеси, інфекції, пухлини призначають лабораторні методи дослідження.

Лордоз потребує тривалого комплексного лікування, що включає носіння бандажа або корсета, спеціальний масаж, прийом міорелаксантів, протизапальних препаратів і вітамінів, фізіотерапію, рекомендації щодо зниження ваги, вправи для зміцнення м’язів спини та підвищення рухливості попереку. Також при виборі терапії враховують супутні захворювання, які могли спричинити викривлення хребта. Хірургічне лікування застосовують лише в найважчих випадках.

ЛІКУВАЛЬНІ ВПРАВИ

✔ Добре знімають навантаження з попереку нахили вперед і вниз. На видиху нахиліться, якщо вийде, дістаньте руками підлогу й потягніться вперед.

✔ Стоячи, спираючись на обидві долоні та коліна, підніміть і витягніть праву ногу та ліву руку паралельно підлозі, потім навпаки. Напружуючи м’язи живота, затримайтеся в цьому положенні на рахунок 5, повторіть 10 разів.

✔ Із того ж положення робіть «сердиту кішку», почергово округляючи та прогинаючи спину. При цьому напружуйте живіт і затримуйтесь у кожному положенні кілька секунд.

✔ Лежачи на животі на плоскій поверхні (руки вільно вздовж тіла, на них не спирайтеся) напружте м’язи спини й підніміть ноги та голову над підлогою. Через 5 секунд поверніться у вихідне положення та розслабте м’язи, повторіть 10 разів. Потім зробіть цю ж вправу, але додавши ще й підйом рук. Усі вправи робіть неквапливо й без ривків.

Ірина КАДЧЕНКО.