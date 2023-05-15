Затвердженою Урядом постановою щодо початку тестування програми з виплати коштів на ремонт пошкодженого внаслідок війни житла передбачено, що джерелами для компенсацій стануть як кошти державного бюджету, так і міжнародних донорів і кредиторів.

Подати заяву про отримання допомоги можна буде, зокрема, в застосунку «Дія», де цей сервіс запрацював із 10 травня.

Також потрібно відкрити спеціалізований рахунок «єВідновлення» в одному з банків-учасників програми, на який зараховуватимуться кошти.

Суму визначить комісія після підрахунку обсягів пошкоджень, а відомості про обстеження та суму допомоги внесуть до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Строк розгляду заяви не перевищуватиме 30 календарних днів.

Скористатись цією послугою можуть усі громадяни України, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій, не було відремонтоване раніше та підлягає відновленню.

Пріоритет надаватиметься: учасникам бойових дій; людям із інвалідністю внаслідок війни; ветеранам війни; членам сімей загиблих військових; мобілізованим; багатодітним родинам; людям із інвалідністю І та ІІ групи; батькам-вихователям дитячого будинку сімейного типу; опікунам/піклувальникам; прийомним батькам і патронатним вихователям; дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування.

Отримані цільові кошти можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування.