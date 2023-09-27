Такі мочені яблучка роблю щороку, вони виходять дуже смачними. Для заготовки беру білі яблука пізніх сортів.

На банку 3 л:

неповна 3-літрова банка невеликих яблук

2—3 столові ложки цукру

1 чайна ложка солі

листя чорної смородини

листя вишні

Для розсолу на 1 л води взяти 1 чайну ложку солі, 2—3 столові ложки цукру. На 3-літрову банку знадобиться близько 1,5 л розсолу. Довести до кипіння, варити 3 хв. Банку ретельно промити, ошпарити окропом. На дно викласти частину листя, можна разом із гілочками (треба закрити дно). Заповнити банку яблуками (вони мають бути неушкодженими). Накрити листям. Залити охолодженим сиропом по шийку (з часом яблука вберуть багато рідини). Накрити банку пластмасовою кришкою. Залишити яблука спочатку за кімнатної температури на тиждень, щоб вони забродили (мають утворитися невеличкі бульбашки). Потім поставити в холодне місце — погріб чи холодильник — на 40—45 днів.

Порада: для більш пікантного смаку до розсолу можна додати чайну ложку гірчиці. А якщо листя смородини чи вишні пізньої осені вже облетіло, можна замінити його листям хрону.

Надія РИБАК. м. Вінниця.