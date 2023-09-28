Міністерство у справах ветеранів України та міжнародна освітня ініціатива Ukraine Global Faculty (Український глобальний факультет, UGF) домовились про співпрацю, щоб зробити освіту світового рівня максимально доступною для ветеранів і членів їхніх родин, повідомляють у відомстві.

Відтак вони матимуть безпечний, швидкий і безкоштовний доступ до якісного освітнього контенту.

Український глобальний факультет щотижня організовує лекції від провідних світових професорів на онлайн-платформі ugf.academy з синхронним перекладом українською.

Проєкт діє за підтримки Міносвіти та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Слухачам видають сертифікати про участь у лекціях і забезпечують доступ до повного архіву лекцій 24/7. Навчання є безкоштовним завдяки підтримці благодійного фонду K.FUND.