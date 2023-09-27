Посів сидератів — ефективний та екологічний спосіб оздоровити ґрунт, підвищити його родючість і покращити структуру. Однак перш ніж засіяти грядки цими корисними рослинами, слід врахувати кілька нюансів.

Важливо, щоб сидерати та культури, що вирощуватимуться після них, належали до різних родин. Тобто не варто висівати гірчицю, суріпку, ріпак, олійну редьку там, де планується посадка їхніх родичів — капусти, ріпи, дайкона тощо.

Пасльонові та гарбузові добре почуваються після злаків, бобових, хрестоцвітих, гречки; буряк — після хрестоцвітих і злаків.

Моркві підходять усі сидерати, але найкраще вона відгукується на посадку хрестоцвітих.

Часник не варто садити після будь-яких бобових і капустяних; редьку — після хрестоцвітих. Універсальна рослина, придатна для всіх городніх культур — фацелія.

Крім цього, слід пам’ятати про властивості сидератів і використовувати їх на благо:

бобові — насичують ґрунт азотом;

злаки — збагачують землю азотом і калієм, покращують її водо- та повітропроникність;

гречка — підвищує концентрацію фосфору та калію, добре розпушує ґрунт, зменшує його кислотність;

хрестоцвіті — переводять мінеральні речовини в легкодоступні для рослин форми, перешкоджають вимиванню поживних елементів;

гідрофільні — покращують структуру важких ґрунтів, м’яко їх розкисляють.

Також варто зазначити, що календула, олійна редька, фацелія допомагають очистити ґрунт від нематоди та збудників хвороб, а хрестоцвіті — від дротяника.

Перед посівом сидератів очистіть грядки від рослинних залишків і пролийте ґрунт протигрибковим біопрепаратом — ефект буде ще кращим.