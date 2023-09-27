Якщо маєте постійне відчуття тривоги, нервування, напруженість або пригнічений настрій, порушення сну та пам’яті, то це може бути проявами посттравматичних стресових розладів і найпершими маркерами, які вказують на необхідність звернутися до фахівця.

Отримати допомогу при ментальних розладах можна у лікаря первинної медичної допомоги в закладах, які мають договір із Національною службою здоров’я України на пакет «Супровід і лікування дорослих та дітей із психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги», інформують у НСЗУ.

Спочатку сімейний лікар має отримати згоду пацієнта чи пацієнтки на скринінг на психічні розлади. І лише при позитивному результаті проведе клінічну оцінку фізичного стану здоров’я та психічного статусу.

Детальну інформацію про те, які послуги з підтримки ментального здоров’я можна отримати в сімейного лікаря, знаходьте за посиланням: https://nszu.gov.ua/…/chi-dopomozhe-simejnij-likar-iz…

Знайти заклад, де надають психологічну допомогу, можна завдяки онлайн-мапі НСЗУ за посиланням: https://cutt.ly/xwu337x2

Як знайти заклад за допомогою онлайн-мапи, дивіться у відеороз’ясненні: https://www.facebook.com/nszu.ukr/videos/272127338758046

Також є речі, які можете зробити самі, щоб зменшувати свою тривожність, наприклад: пройти курс із самодопомоги, регулярно робити вправи та займатися фізичною активністю, відмовитись від куріння, зменшити споживання алкоголю та кофеїну. А ще — скористатися «Аптечкою швидкої психологічної допомоги», яку знайдете за посиланням: https://drive.google.com/…/1-T5vucBRAGus…/view