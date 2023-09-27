ВИДИ

Нагадаємо, що законодавством визначено кілька видів пенсій:

за віком — призначається за наявності в людини необхідного страхового стажу після досягнення передбаченого законом віку;

по інвалідності — призначається в разі настання інвалідності. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи;

у зв’язку з втратою годувальника — призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні (дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на його утриманні);

за вислугу років — призначається до досягнення пенсійного віку окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності.

Важливо: Людині, яка має одночасно право на різні види пенсії, призначається один із цих видів за її вибором.

ПРАВО НА ПРИЗНАЧЕННЯ

Право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу при досягненні передбаченого законом віку, роз’яснюють у ПФУ.

Загальні умови призначення пенсії за віком визначено ст.26 Закону України від 9.07.2003 №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон). Законом визначено вимоги щодо наявності необхідного страхового стажу для виходу на пенсію після досягнення 60, 63 або 65 років.

Так, для виходу на пенсію в 60 років у 2023 році необхідно мати не менше 30 років страхового стажу. Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію в 60 років, збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме 35 років.

Якщо людина, якій виповнилося 60 років у 2023 році, має менше 30 років необхідного страхового стажу, вона матиме право на призначення пенсії після досягнення віку 63 роки за наявності не менше 20 років страхового стажу.

Мінімально необхідний страховий стаж, який дає право на призначення пенсії у 65 років — 15 років.

Страховий стаж, що дає право виходу на пенсію, визначається на дату досягнення віку 60, 63 або 65 років. Страховий стаж, набутий після 1 січня 2004 р., обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди роботи до 1 січня 2004 р. — на підставі трудової книжки та інших документів про стаж.

РОЗМІР

Розмір пенсії за віком визначається для кожного пенсіонера індивідуально і залежить від набутого ним страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

Пенсія за віком призначається за зверненням людини з дня, наступного за днем досягнення нею пенсійного віку, якщо звернення відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання такого віку.

ЗАЯВА ТА ДОКУМЕНТИ

Заяву на призначення пенсії та пакет документів можна подати безпосередньо до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або в електронній формі через вебпортал електронних послуг Фонду (portal.pfu.gov.ua) з використанням кваліфікованого електронного підпису.

ЧИ ОБОВ’ЯЗКОВО ЗВЕРТАТИСЯ

Пенсія за віком, із дня, наступного за днем досягнення віку 60 років, може призначатись автоматично (без звернення особи), якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем чи застрахованою особою було подано для оцифрування трудову книжку, інші документи про стаж).

Окремим категоріям громадян можуть призначатись пенсії за віком до досягнення віку 60 років: