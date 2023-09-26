Ви раніше не пробували такий варіант м’ясних кульок? Баклажани чудово доповнюють м’ясо.

Фрикадельки (на 12—14 шт.):

500 г курячого фаршу

200 г вареного (клейкого) рису

1 середній баклажан

1 середня цибулина

1 неповна чайна ложка солі

олія

0,5 чайної ложки сушеного часнику

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

пів пучечка кропу

Соус:

200 г сметани

4—5 невеликих помідорів

1—2 столові ложки томатної пасти

0,5 чайної ложки солі

дрібка цукру

дрібка чорного меленого перцю

100 мл води

Цибулину та баклажан нарізати невеликими кубиками. У розігрітій олії обсмажити цибулю до золотавості. Додати баклажан, смажити до готовності. Трохи охолодити.

До фаршу додати рис, смажені овочі, посічений кріп. Посолити, поперчити, всипати сушений часник — перемішати. Вологими руками сформувати кульки, викласти у глибоку форму для запікання.

Для соусу помідори подрібнити блендером чи на м’ясорубці, вилити в миску. Додати томатну пасту, сметану, цукор, сіль, перець і воду, перемішати.

Залити фрикадельки соусом, накрити фольгою. Поставити в розігріту до 190 градусів духовку на 30 хв. Фольгу зняти, запікати ще 10—15 хв.