Ви раніше не пробували такий варіант м’ясних кульок? Баклажани чудово доповнюють м’ясо.
Фрикадельки (на 12—14 шт.):
- 500 г курячого фаршу
- 200 г вареного (клейкого) рису
- 1 середній баклажан
- 1 середня цибулина
- 1 неповна чайна ложка солі
- олія
- 0,5 чайної ложки сушеного часнику
- чверть чайної ложки чорного меленого перцю
- пів пучечка кропу
Соус:
- 200 г сметани
- 4—5 невеликих помідорів
- 1—2 столові ложки томатної пасти
- 0,5 чайної ложки солі
- дрібка цукру
- дрібка чорного меленого перцю
- 100 мл води
Цибулину та баклажан нарізати невеликими кубиками. У розігрітій олії обсмажити цибулю до золотавості. Додати баклажан, смажити до готовності. Трохи охолодити.
До фаршу додати рис, смажені овочі, посічений кріп. Посолити, поперчити, всипати сушений часник — перемішати. Вологими руками сформувати кульки, викласти у глибоку форму для запікання.
Для соусу помідори подрібнити блендером чи на м’ясорубці, вилити в миску. Додати томатну пасту, сметану, цукор, сіль, перець і воду, перемішати.
Залити фрикадельки соусом, накрити фольгою. Поставити в розігріту до 190 градусів духовку на 30 хв. Фольгу зняти, запікати ще 10—15 хв.
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