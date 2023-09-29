Для приготування маринованих слив бажано використовувати сорт «Угорка», тоді вони вийдуть, як оливки — гладенькі, блискучі, смачні та ароматні.

(Виходить 4 баночки по 0,5 л)

1,5 кг слив

Маринад:

400 г цукру

300 мл води

100 мл оцту (9%)

0,5 чайної ложки солі

1 чайна ложка (без гірки) меленої кориці

10 зонтиків гвоздики

10 горошин духмяного перцю

4—5 середніх лаврових листків

Врахуйте, що плоди обов’язково повинні бути тверді та неперестиглі, в іншому разі не триматимуть форму й луснуть, перетворившись на пюре.

Кожну сливу з обох боків наколоти виделкою, викласти в каструлю. Для маринаду в каструлі з’єднати цукор, сіль, воду, лаврові листки, гвоздику, перець, корицю. Варити на невеликому вогні, помішуючи, до закипання. Влити оцет, з моменту повторного закипання проварити 5 хв. Залити гарячим маринадом сливи. Каструлю накрити кришкою, залишити на 1 год. За цей час сливи кілька разів струснути.

Злити в каструлю маринад, довести до кипіння. Гарячим маринадом залити сливи. Залишити на 1 год. За цей час кілька разів струснути. Знову злити маринад в каструлю, довести до кипіння. За цей час розкласти сливи (по 9—10 шт.) в стерилізовані банки, розподіляючи рівномірно прянощі. Залити гарячим маринадом. Закрити банки під ключ. Перевернути, укутати, залишити до охолодження. Зберігати в прохолодному місці.