Із 1 жовтня 2023 року набирають чинності зміни до закону, якими встановлюється взяття жінок певних професій на військовий облік. Це стосується жінок, котрі придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.

Однак взяття жінок на військовий облік не означає їх мобілізацію до війська, наголошують у Міноборони. Наразі немає потреби додаткового залучення жінок-медиків на фронт. А всі жінки, котрі нині там перебувають, пішли туди виключно з власної згоди, запевняють у відомстві.

Відтак із 1 жовтня на військовий облік будуть зобов’язані стати всі жінки-медики віком від 18 до 60 років: лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти. Їхня спеціальність враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи.

Крім того, згідно з новим порядком військового обліку, жінки з іншими спеціальностями, спорідненими з військовою, можуть стати на облік за власним бажанням.

Реєстрація на військовий облік здійснюється в територіальних центрах комплектації (ТЦК), куди потрібно прийти з необхідними документами. А це: