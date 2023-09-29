БРЮССЕЛЬСЬКУ КАПУСТУ В ПІСКУ ПРИКОПАЙТЕ

Ще триває збирання врожаю пізніх овочів. У перших числах місяця потрібно зрізати капусту, що залишилася. Якщо, бува, підмерзла, знімаємо верхнє листя, підсушуємо головки. За наявності ділянок гнилі, зверху насипаємо суміш, приготовлену з крейди, піску та гашеного вапна.

Після збирання врожаю капусти приступаємо до викопування стебел разом із кореневою системою. Ця робота важлива для підтримання чистоти на городі, і навіть для боротьби з личинками мух, які зимують на кореневищах.

Після цього на черзі — брюссельська капуста. Вона довго зберігатиметься, якщо її вибрати разом із корінням та прикопати у вологому піску в підвальному приміщенні у великому ящику. Можна зробити простіше —підвісити корінням догори. Оптимальна температура для тривалого зберігання брюссельської капусти — 2 градуси.

У жовтні також час викопувати селеру та редьку. Невеликі коренеплоди петрушки можна залишити на зиму. Останній тиждень місяця сприятливий для збирання топінамбура, частину якого залишаємо на зиму. Пересадкою топінамбура рекомендується займатися раз на 5 років. На зберігання бульби відправляємо в погріб. Вони не висохнуть, якщо перешарувати їх землею. Після перших заморозків викопують хрін. У цей період він буде найбільш корисним, хоча вже не надто гострим.

На часі готуватися до зимового посіву редиски, кропу, петрушки та моркви, посадки цибулі й часнику. Рекомендується в жовтні підготувати ґрунт для весняного посіву насіння та посадки саджанців.

Основні роботи на жовтень на городі виконані, але ще залишилося кілька важливих справ, про які варто не забувати:

прополіть багаторічні культури (щавель, ревінь, спаржа тощо). Ґрунт між ними потрібно добре розпушити, розкласти мульчу з компосту, внести навколо насаджень міндобрива;

якщо город розташований на схилі, змиву землі допоможе запобігти формування борозен або земляних валиків поперек схилу;

якщо окремі гряди сильно поросли бур’яном, полоти їх не обов’язково, можна вкрити темною плівкою — так бур’яни загинуть самі;

рослинні рештки варто зібрати з ділянки та відправити в компост;

оберіть погожий день і приберіть усі опори та палиці, якими скористаєтеся вже наступного сезону. Перед зберіганням обробіть їх мідним купоросом.

АКТИНІДІЮ КРАЩЕ ОБРІЗУВАТИ ВОСЕНИ

Зняті в жовтні плоди пізніх сортів груш і яблук довше зберігатимуться, якщо зібрати їх у суху погоду разом із плодоніжками. Ящики з урожаєм спочатку прибираємо в сарай, а вже потім у сховище. Найкраще робити це, коли температура на вулиці та в підвальному приміщенні стане однаковою. В останню чергу збирають у саду айву, яка повністю дозріває лише до середини жовтня. Усі дефектні та підгнилі плоди потрібно відразу ж переробити або знищити.

Коли листя опаде, плодові дерева необхідно обробити бордоською рідиною (3-відсотковий розчин), якісно полити, утеплити кореневища перегноєм і гноєм. На початку місяця до заморозків настає оптимальний період для посадки плодових саджанців. Висаджують їх у заздалегідь підготовлені ями. Коріння засипаємо землею, яку добре ущільнюємо, поливаємо, мульчуємо.

Щоб деревця не зазнали шкоди від зайців, можна змішати 2 л соняшникової олії, 100 г мідного купоросу, 400 г скипидару, 3 кг мила, 300 г нафталіну. Суміш розводимо відром води та використовуємо для обробки кори.

Деякі рослини, у яких сокорух починається рано, не дуже добре переносять обрізування навесні. Зокрема, актинідія. На початку жовтня приступаємо до її обрізування:

видаляємо зламані, ослаблені пагони, що загущують крону;

зрізуємо пару лоз, які плодоносили протягом трьох років; вирізаємо лози до великого відгалуження молодої ліани біля землі;

укорочуємо генеративно-вегетативні та вегетативні пагони;

пагони, що залишилися, рівномірно розподіляємо на шпалері.

У жовтні можна зайнятися побілкою ягідних чагарників і плодових дерев, вибравши для цього сухий, погожий день. Білити слід стовбур і великі скелетні гілки. Побілка захистить рослини до весни, якщо її не змиє дощами.

Обв’яжіть стовбури молодих саджанців — це захистить їх від морозу та гризунів. Штамби плодових можна обв’язати синтетичним матеріалом. А ось очерет для обв’язування застосовувати не рекомендується, адже в ньому чудово почуватимуться взимку шкідливі комахи.

БАГАТОРІЧНИКИ ВКРИВАЙТЕ В СУХУ ПОГОДУ

Якщо не зробити надійне укриття для багаторічників, то можуть просто загинути взимку. Ретельно вкриваємо цибулинні квіткові культури, дельфініуми, півонії, примули, іриси, флокси тощо. У тих багаторічників, які зимують у ґрунті, потрібно обрізати наземні частини до 5-сантиметрових пеньочків і теж укрити перегноєм або сухим листям.

Укривати квіти варто тільки в прохолодну, суху погоду, коли ґрунт уже промерзне на кілька сантиметрів. А ще не можна вкривати вологі рослини, бо є великий ризик розвитку грибка.

Морозостійкі види однорічників і весняні багаторічники можна починати сіяти. У ґрунт висаджують календулу, незабудку, аквілегію, у ємності — духмяний горошок. Після перших заморозків викопують коріння канн, гіацинтів, через півтора місяця після цвітіння викопують і сортують цибулини гладіолусів. А також — бульби жоржин, які після ретельного просушування потрібно скласти в ящик із папером і прибрати в сухе прохолодне місце.

Також настав час розділити та пересадити літні та осінні багаторічники — за умови, якщо їхнє цвітіння вже завершилося. До зими готують троянди. Для цього потрібно зрізати бутони й верхні частини пагонів, високо підгорнути землею.

До початку листопада можна висадити садові конвалії та квітучі вересові чагарники на затіненій ділянці. Якщо не зробили це у вересні, то в жовтні ще можна висадити весняні цибулинні квіти: тюльпани, крокуси, нарциси тощо.