Якщо у вас уранці почали німіти кисті рук і в них з’явилося відчуття скутості, ніби на пальці натягнули занадто вузьку рукавичку, це можуть бути початкові ознаки артриту дрібних суглобів. «Порадниця» розібралася, чому виникає це захворювання та як із ним боротися.

ЧОМУ ЖІНКИ — У ГРУПІ РИЗИКУ

— Артрит — це хронічне запальне захворювання суглобів, яке уражує насамперед суглобовий хрящ, — розповідає лікар-ревматолог вищої категорії Наталія ГЕРАСИМЕНКО. — Артрит пальців — периферичний вид патології, що стосується дрібних суглобів кистей (частіше) та стоп (рідше). При цьому від дегенеративного процесу зазвичай першими страждають хрящі між фалангами пальців. Вони поступово руйнуються, внаслідок чого кістки починають стикатися одна з одною, що спричиняє біль і обмежує рухливість суглоба.

Артритне ураження пальців — досить поширена патологія, яка може виникнути в будь-якому віці. Але частіше за інших пацієнтів запаленнями пальців рук страждають жінки вікової категорії 50+. Це обумовлено тим, що вони, порівняно з чоловіками, виконують більше дрібної одноманітної роботи руками, яка дає підвищене навантаження на суглоби пальців (приготування їжі, прибирання, рукоділля тощо).

Другий фактор ризику для жінок — зміна гормонального фону в період менопаузи, оскільки на розвиток артриту впливає дефіцит естрогену.

ПРИЧИНИ

За словами фахівчині, найбільш поширені причини розвитку запалення суглобів пальців — це системні захворювання сполучної тканини (червоний вовчак, ревматоїдний артрит), порушення обміну речовин (при цукровому діабеті, подагрі) та різні інфекції (туберкульоз, хламідіоз, герпес, кір).

Провокуючими факторами можуть стати й переохолодження, сильний стрес, наявність плоскостопості та зайвої ваги, гормональні збої, часті застуди, професійні ризики (регулярна робота з інструментом, що вібрує, спеціальності перукаря, ювеліра, швачки, програміста, піаніста).

Спричинити артрит пальців здатні також травми стоп і кистей: професійні, спортивні або побутові, особливо, якщо вони повторюються або залишаються без лікування. Але саме після гострих травм є високі шанси позбавитися артриту повністю, без переходу хвороби в хронічну стадію.

Крім того, в розвитку запалення відіграє роль спадкова схильність і вікові зміни.

ЯК ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ

Симптоми артриту пальців рук і ніг бувають різними й залежать від характеру запального процесу (гострий, підгострий, хронічний) та причини, що спровокувала захворювання. Першими ознаками є ниючий біль, що спочатку виникає лише при русі кистей або стоп, дискомфорт і скутість в уражених пальцях уранці, реакція суглобів нзміну погоди, перепади атмосферного тиску, вогкість.

На наступних етапах виникають набряки та почервоніння шкіри над запаленими ділянками, порушення суглобової функції, збільшення «кісточок» пальців, посилення болю, який починає турбувати навіть у стані спокою. Характерна також поява відчуття тертя, клацання чи хрускоту в уражених суглобових зчленуваннях.

Запальний процес може супроводжуватись погіршенням загального самопочуття: підвищенням температури тіла, головним болем, слабкістю, нездужанням.

За відсутності лікування хвороба переходить у хронічну стадію та призводить до незворотної деформації пальців (кривизна, шишки, вузли), втрати працездатності та навіть базових навичок самообслуговування (при артриті пальців рук). Загалом, чим довше протікає артрит, тим вище ризик розвитку ускладнень.

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

— При появі больових відчуттів і скутості у дрібних суглобах кистей чи стоп потрібно якомога раніше звернутися до лікаря — ревматолога чи хірурга, — радить Наталія Герасименко. — Діагноз ставлять на підставі характерних симптомів і підтверджують даними аналізів крові, рентгенографії та УЗД суглобів.

Терапія при артриті має бути комплексною, що впливає як на суглоби, так і на організм загалом. Зазвичай призначають хондропротектори, знеболювальні, протизапальні, антигістамінні та судинорозширювальні препарати, за необхідності — антибіотики та гормональні засоби. При цьому медикаменти можуть бути у вигляді таблеток, ін’єкцій, мазей чи гелів.

Друга обов’язкова складова лікування — фізіотерапія. Але багато залежить і від способу життя пацієнта, перш за все потрібно дотримуватися дієти. Важливо уникати продуктів, які провокують або посилюють біль і набряк у суглобах. Насамперед це — помідори, баклажани, перець, цибуля, кава, свинина, бобові, цитрусові, консерви, гострі спеції, вино, пиво.

ІЗ ЗАПАЛЕННЯМ ВПОРАЄТЬСЯ ІМБИР

Для «проблемних» суглобових хрящів корисний імбирний чай. Щоб приготувати його, додайте в чашку окропу кілька пластинок свіжого імбирного кореня розміром із ніготь, мед і корицю за смаком, дайте настоятися. Пийте такий напій регулярно, як звичайний чай.

ДОПОМОЖІТЬ СОБІ САМІ

При проблемах із пальцями рук (поза періодом загострення) підуть на користь в’язання, ліплення та спеціальні вправи, які підтримують рухливість дрібних суглобів і допомагають зміцнити сухожилля та м’язи:

із зусиллям стискайте й розтискайте кулак (6—8 разів);

по черзі доторкніться кінчиком великого пальця до всіх інших пальців (8—10 разів);

витягніть руки перед собою долонями до підлоги, по черзі відсувайте пальці один від одного з якомога більшою амплітудою, а коли пропрацюєте всі пальці, відпочиньте й повторіть;

покладіть долоні на стіл і по черзі піднімайте й опускайте кожний палець. Другий етап цієї ж вправи — не тільки піднімати палець, але й обертати його за годинниковою стрілкою та проти неї.

Ірина КАДЧЕНКО.