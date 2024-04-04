Рибу мариную сама: виходить натуральніша та смачніша, ніж магазинна. У такому маринаді — ніжна, пряна, в міру солона скумбрія. З корисним гарніром і салатом — просто пісня!

2 середні скумбрії

1 велика цибулина

Маринад:

300 мл води

5 бутонів гвоздики

10 горошин чорного перцю

5 горошин духмяного перцю

чверть чайної ложки зерен коріандру

1 середній лавровий листок

2 чайні ложки солі

0,5 чайної ложки цукру

2 столові ложки олії

2,5 столової ложки яблучного оцту (6%)

Для маринаду воду довести до кипіння, додати сіль, цукор, лавровий листок, перець, коріандр, гвоздику та олію. Кип’ятити разом 1 хв. Як трохи охолоне, влити оцет. Дати маринаду повністю охолонути.

Розморожену скумбрію випатрати, видалити чорні плівочки всередині, зрізати голови та хвости. Рибу промити та просушити, нарізати порційними шматочками. Цибулину нарізати напівкільцями. Викласти щільно рибу у відповідну скляну ємність, зверху — цибулю. Залити охолодженим маринадом, накрити кришкою. Поставити в холодильник маринуватися на 24 год.

Аліна ЧЕПУРНА. м. Ковель.