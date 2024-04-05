Порядок проведення перерахунку пенсій пенсіонерам, які продовжують працювати, визначено частиною четвертою ст.42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», постановою Кабміну від 23.02.2024 №185 та постановою правління Пенсійного фонду України від 18.05.2018 №10-1.

Так, із 1 квітня пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, котрі після їх призначення/попереднього перерахунку продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу, або які відпрацювали менше 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії минуло вже два роки.

Перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року (строк подачі звітів — до 10 травня), зауважують у ПФУ. Тобто орієнтовно в червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат і доплату за попередні місяці, починаючи з 1 квітня.

Важливо! При цьому працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, такий перерахунок буде проведено у разі, якщо вони досягли пенсійного віку.