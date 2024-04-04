Деревовидні півонії зацвітають досить рано і вражають красою та розмірами квітів.

Цим рослинам потрібно багато світла та вологи. Надто ж до та в період цвітіння. Тож поливають приблизно раз на два тижні, даючи одразу 6–7 відер води. Землю у пристовбурному колі одразу після поливу розпушують і мульчують. Деревовидні півонії чудово ростуть на суглинистих, дренованих, збагачених перегноєм, зволожених ділянках, але без застою ґрунтових вод.

Для рясного цвітіння кущі підживлюють. На початку росту дають азот і калій. Зокрема, вносять у сухому вигляді 20–25 г сечовини та 10–15 г сірчанокислого калію і прикопують.

Деревовидні півонії нескладно розмножити з насіння. Якщо займатись цим спеціально, знадобиться стратифікація. Однак зазвичай рослини розмножуються самосівом. Щоправда, проростають вони дуже довго, іноді кілька років. Та й цвітіння таких кущиків настане не раніше, ніж через 5 років. Отож уважно спостерігайте за пристовбурним колом деревовидної півонії: час від часу там з’являються молоді сіянці, які легко приживаються на новому місці. А от про дорослі екземпляри цього не скажеш, тому зайвий раз їх краще не пересаджувати. Щоб розмножити рослину діленням куща, слід дочекатись кінця серпня — вересня.

Після цвітіння відразу обрізують пагони, що відцвіли, до рівня верхівкової бруньки. До шкідників і хвороб ці рослини стійкі.

Катерина ОКУНЬ.