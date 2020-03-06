Співочий ректор Михайло Поплавський поділився з нами секретом приготування ніжної, пишної сирної запіканки, рецепт якої йому дістався від мами. Таку смакоту можна і на сніданок подати, і з собою зручно брати, а якщо додати свіжі фрукти та присипати цукровою пудрою, вийде легкий десерт до 8 Березня. Готувати запіканку нескладно, тож кожен чоловік може порадувати кохану жінку десертом, який не зашкодить фігурі.
- 1 кг сиру
- 6 яєць
- 250 г цукру
- 50 г вершкового масла
- 50 г пшеничного борошна
- 100 г родзинок
- 10 г розпушувача тіста
- 20 г ванільного цукру
- 100 г цукрової пудри
- жовток для змащування
Заздалегідь перебрати й обдати окропом родзинки. Сир, родзинки, яйця, борошно, м’яке масло, цукор, розпушувач розтерти на однорідну масу, щоб суміш вийшла пишною. А для аромату додати ванільний цукор. Коли все ретельно перемішали, викласти тісто у форму і змастити верх жовтком. Випікати в духовці 45–50 хв. при температурі 150 градусів. Готову «Мамину сирну запіканку» посипати цукровою пудрою.
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