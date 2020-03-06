Співочий ректор Михайло Поплавський поділився з нами секретом приготування ніжної, пишної сирної запіканки, рецепт якої йому дістався від мами. Таку смакоту можна і на сніданок подати, і з собою зручно брати, а якщо додати свіжі фрукти та присипати цукровою пудрою, вийде легкий десерт до 8 Березня. Готувати запіканку нескладно, тож кожен чоловік може порадувати кохану жінку десертом, який не зашкодить фігурі.

1 кг сиру

6 яєць

250 г цукру

50 г вершкового масла

50 г пшеничного борошна

100 г родзинок

10 г розпушувача тіста

20 г ванільного цукру

100 г цукрової пудри

жовток для змащування

Заздалегідь перебрати й обдати окропом родзинки. Сир, родзинки, яйця, борошно, м’яке масло, цукор, розпушувач розтерти на однорідну масу, щоб суміш вийшла пишною. А для аромату додати ванільний цукор. Коли все ретельно перемішали, викласти тісто у форму і змастити верх жовтком. Випікати в духовці 45–50 хв. при температурі 150 градусів. Готову «Мамину сирну запіканку» посипати цукровою пудрою.