Гаряча лінія Мінреінтеграції 15-48, оператори якої в постійному доступі, приймає звернення та допомагає людям отримувати вичерпну інформацію на життєво важливі для них питання. Ось що найчастіше їх цікавить, за підготовленою відомством інформацією.

ДОПОМОГА ТЕПЛИМ ОДЯГОМ ДЛЯ ДІТЕЙ ВПО ВІКОМ ДО 14 РОКІВ

1. Один із батьків або законний представник дитини може зателефонувати на гарячу лінію 15-48 і залишити заявку, вказавши:

ПІБ;

контактний номер телефону;

місце реєстрації ВПО;

соціальний статус родини та вік дітей.

2. Очікувати на зворотний зв’язок від органів місцевого самоврядування.

ВИПЛАТИ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ВПО

1. Зверніться до:

органів соцзахисту населення за місцем фактичного перебування;

урядової гарячої лінії із соціальних питань для ВПО: 15-39;

Мінсоцполітики: 0 800 502 757, 0(44) 289-86-22, 0(44) 289-70-60;

Інформаційно-обчислювального центру Мінсоцполітики (у кого немає довідки ВПО від «Дії»): 0(44) 494-19 10;

Національної соціальної сервісної служби України: 0(44) 289-87-89; info@nssu.gov.ua.

2. За відсутності результату зверніться на номер 15-48 для додаткового опрацювання запиту.

ОТРИМАННЯ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВПО

1. Зверніться за місцем фактичного перебування до:

органів соцзахисту населення;

гуманітарних штабів, міжнародних організацій;

благодійних фондів;

громадських організацій та волонтерів.

2. Якщо ви перебуваєте на ДОТ, зверніться на номер 15-48 для оформлення заявки.

ГРОШОВА ДОПОМОГА ВІД МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Зверніться за контактними номерами телефонів відповідних міжнародних організацій, а саме:

ООН: 0(44) 288-97-10 (понеділок—п’ятниця з 9 до 18 год.), 0 800 307 711;

ЮНІСЕФ: 0 800 600 017 (щодня, з 8 до 20 год.);

ТЧХ в Україні: 0 800 332 656 (крім вихідних);

МКЧХ: 0 800 300 155 (понеділок—п’ятниця з 8 до 18 год.), 0 800 332 656;

Норвезька рада у справах біженців: 0 800 302 007 (щодня з 8 до 18 год.), вайбер: 0(67) 829-44-35;

ADRA: 0(67) 333-17-52, 0(93) 170-67-39 (понеділок—п’ятниця та в неділю з 8 до 20 год.)

ОФОРМЛЕННЯ ДОВІДКИ ВПО ЧЕРЕЗ УСЗН АБО ЦНАП

1. Зверніться за фактичним місцем вашого перебування до органів УСЗН/ЦНАП, надавши:

документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;

свідоцтво про народження дитини.

2. Зазначені документи також можете пред’явити в електронній формі або єДокумент із використанням мобільного додатку порталу «Дія».

3. У разі відсутності вказаних документів надайте довідку про подання документів для оформлення паспорта громадянина України.

4. Рекомендовано написати 2 заяви, з яких одна — для отримання довідки ВПО, інша — для отримання грошової допомоги (в розмірі 2000 грн на дорослого та 3000 — на дитину або для громадян із обмеженими можливостями).

ОФОРМЛЕННЯ ДОВІДКИ ЧЕРЕЗ «ДІЮ»

Якщо заява була подана до 30 квітня цього року, але допомога не надійшла, подайте її повторно особисто чи на пошту до УСЗН.

Додатково подайте інформацію, збережену на носіях, що підтверджує факт подання через «Дію» (згідно з постановою Кабміну від 19.08.2022 №923 (зі змінами).