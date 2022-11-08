ПАВЕРБАНК

Головна характеристика, на яку треба звертати увагу при покупці павербанку — ємність батареї. Вона вимірюється в міліампер-годинах. За цією величиною можна визначити, скільки разів павербанк здатний зарядити гаджет. Зараз популярністю користуються павербанки на 20 000 мАг — 30 000 мАг. Крім того, треба звернути увагу на струм зарядки. Найчастіше він становить 0,5−2 А. Саме цей показник впливає на швидкість заряджання пристроїв. Крім того, для звичайного користування, можна придбати GaN-зарядки — вони більш енергоефективні, мають багато портів та менше нагріваються.

Потужність: від 3 до 6 зарядів смартфона, ноутбука або планшета.

Вартість: від 700 грн до 12 000 грн.

ЗАРЯДНА СТАНЦІЯ

Деякі українці не обмежуються павербанками та купують додому портативні зарядні станції. Такі пристрої часто використовують військові на передовій. Вони в декілька разів потужніші за павербанки та можуть заряджати багато пристроїв одночасно. Деякі станції навіть можуть живити більшість кухонних приладів: кавоварку, блендер чи холодильник. Проте, коштувати така станція буде недешево.

Потужність: від 40 зарядів смартфона до декількох годин роботи побутової техніки (холодильник, пральна машина, мікрохвилівка).

Вартість: 10 000 грн — 130 000 грн.

ГЕНЕРАТОР

Найпопулярнішими на ринку є генератор дизельний і бензиновий. Дизельне пальне дешевше, але такий генератор дорожчий за бензиновий. Генератор має бути не менше 5 кВт із запасом палива.

Варто розуміти, що генератор це хороше рішення для приватного будинку. У багатоквартирному житлі, на жаль, генератор обійдеться дуже дорого. До того ж, це пожежонебезпечно.

Потужність: від кількох годин безперебійної роботи електричних приладів до повноцінного живлення приватного будинку.

Вартість: 12 000 грн – 50 000 грн (деякі досягають і 1 000 000 ).

ГІРЛЯНДИ ТА СВІТИЛЬНИКИ НА БАТАРЕЙКАХ

Новорічні гірлянди та декоративні світильники, які працюють від звичайних батарейок також стануть у нагоді під час відключень світла. Але не забудьте зробити запас батарейок.

Потужність: 4–6 годин безперебійної роботи.

Вартість: 100 грн — 2000 грн.

ЛІХТАРІ

На час відключень світла обовязково придбайте собі ліхатр. Бажано декілька. Найкращий варіант – де поєднується живлення від акумулятора й батарейок.

Потужність: 2–12 годин безперебійної роботи.

Вартість: 100 грн – 20 000 грн.

Джерело: Країна_інфо.