За смаком вона схожа на сосиски в тісті, але готується простіше та швидше!

250 г вареної ковбаси («Дитячої»)

Кляр:

130 мл молока

120 г борошна

1 яйце

2 столові ложки сметани

0,5 чайної ложки солі

олія (для смаження)

борошно (для присипки)

Ковбасу нарізати шматками 1 см завтовшки (якщо вона великого діаметра, розрізати навпіл або на четвертинки). Обкачати в борошні (щоб кляр добре тримався), зайве струсити.

Для кляру в миску налити молоко, вбити яйце, посолити, додати сметану, все перемішати до однорідності. Поступово всипати борошно — його може знадобитися більше. Має вийти доволі густе тісто, яке сповзає з ложки. На ковбасі має триматися, а не стікати. Занурити ковбасу в кляр. Смажити в розігрітій олії, обов’язково на середньому вогні, по 3 хв. з кожного боку, або до рум’яності. Готові смажені ковбаски перекласти на паперовий рушник, щоб увібрав зайву олію.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.