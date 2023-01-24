Адже з 1 січня 2023 року уповноваженим органом у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування є Пенсійний фонд України, і він здійснює всі страхові виплати. Попри такі зміни їх розмір для громадян зберігається, а деякі виплати навіть збільшуються.
Отже, відтепер ПФУ виплачуватиме:
- допомогу по тимчасовій втраті працездатності;
- допомогу по вагітності та пологах;
- допомогу на поховання застрахованим особам, у т.ч. потерпілим на виробництві;
- одноразові та щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві, членам їхніх сімей.
Реабілітація постраждалих на виробництві також фінансуватиметься й надалі.
На сьогодні Пенсійний фонд володіє Державним реєстром застрахованих осіб, Електронним реєстром листків непрацездатності, тобто інформація, необхідна для нарахування лікарняних, вже наявна у страховика. Це дозволить зробити процес нарахування більш зручним як для роботодавців, так і для заявників, оскільки послугу надаватимуть безпосередньо через особистий електронний кабінет страхувальника.
Якщо раптом у вас виникли проблеми зі страховими виплатами, звертатися за консультацією у відомстві рекомендують до будь-якого сервісного центру ПФУ або до його контакт-центру за телефоном: 0 800 503 753.
ПФУ здійснює:
- призначення страхових виплат і надання соціальних послуг;
- профілактику нещасних випадків;
- проведення перевірки обґрунтованості видачі, продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування, на базі інформації з електронних систем і реєстрів;
- контроль за використанням страхувальниками страхових коштів.
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