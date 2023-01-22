Господарі вже розпочали активну підготовку до нового городнього сезону та займаються пошуком насіння. Однак на пакетиках іноді трапляються не зовсім зрозумілі слова: плазмове, інкрустоване, прецизійне… Що це означає?

Дражоване. Таке насіння вкрите кольоровою оболонкою, що складається з добрив та інших поживних речовин, фунгіцидів (протигрибкових препаратів), іноді — інсектицидів (проти комах). Таке насіння суттєво збільшується в розмірах. Дражування забезпечує більш рівномірний висів, підвищує схожість майже до 100 відсотків.

Інкрустоване. Інкрустація, фактично, те саме, що й дражування. Однак шар оболонки набагато тонший. Насіння зазвичай залишається такого ж розміру. Тому інкрустують насіння крупних розмірів (помідорів, огірків, перців), а дражують — дрібне (моркви, петрушки тощо). Як і дражоване, таке насіння висівають у ґрунт повністю сухим.

Плазмове. Таке насіння витримують у розрідженому газовому середовищі при пониженому тиску. Це

підвищує схожість, а молоді рослини стають міцнішими, більш стійкими до грибкових хвороб. Урожайність також підвищується.

Прецизійне. Відбірне, найякісніше насіння, що пройшло додаткову обробку. Характеризується високою схожістю. Зазвичай продається поштучно.

Праймоване. Це насіння, яке стимулювали до проростання. Теж зазвичай продається поштучно. Зазвичай оброблене насіння дорожче за звичайне, однак і результат того вартий.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.