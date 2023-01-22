Багато людей після їжі скаржаться на печію, відрижку та відчуття клубка в горлі. Це симптоми, характерні для гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ), від якої періодично потерпає мінімум половина населення світу. «Порадниця» з’ясувала, чому виникає ця патологія та як із нею боротися.

УШКОДЖУЄТЬСЯ СЛИЗОВА ОБОЛОНКА СТРАВОХОДУ

— Відчуття печії знайоме кожному — навіть здорова людина здатна зіткнутися з ним після переїдання чи стресу, — каже гастроентеролог-ендоскопіст вищої категорії Лариса ПРИПІЧЕНКО. — Але чимало страждальців відчувають дискомфорт і печіння за грудиною ледве не щодня. У цьому винна гастроезофагеальна рефлюксна хвороба — хронічний стан, при якому відбуваються патологічні зміни слизової оболонки стравоходу. Причина — гастроезофагеальний рефлюкс — регулярний закид у стравохід вмісту шлунка (іноді — й дванадцятипалої кишки), в якому присутня соляна кислота, а часом — фермент пепсин і жовч. Вплив цього агресивного середовища й спричиняє ушкодження слизової оболонки. Якщо ГЕРХ не лікувати, виникають ерозії та виразки стравоходу, кровотечі та навіть передракові захворювання.

У ЧОМУ ПРИЧИНА

Розвитку ГЕРХ сприяють:

зниження тонусу нижнього стравохідного сфінктера (який в нормі перешкоджає зворотному закиду їжі в стравохід);

погіршення здатності стравоходу до самоочищення;

підвищена кислотність шлункового соку;

порушення випорожнення шлунка;

підвищення внутрішньочеревного тиску.

Виникнення хвороби також провокують частий стрес, ожиріння, куріння, наявність діафрагмальної грижі й діяльність, пов’язана із тривалим зігнутим положенням тулуба. Відіграє роль і раціон — до факторів ризику належать жирна та гостра їжа, шоколад, кава, алкоголь, а також прийом низки ліків. Розвиток ГЕРХ може спричинити й наявність бактерії хелікобактер пілорі в організмі.

СИМПТОМИ ТРИВОГИ

Для ГЕРХ характерна печія, яка зустрічається у понад 80 відсотків хворих і виникає внаслідок тривалого контакту кислого шлункового вмісту зі слизовою оболонкою стравоходу. Печія посилюється при похибках у дієті, вживанні алкоголю та газованих напоїв, при фізичному навантаженні, нахилах, а також у горизонтальному положенні. Ще один симптом захворювання — больовий синдром (відчуття дискомфорту, біль у ділянці шлунка та/або за грудиною), що виникає невдовзі після їжі. При цьому болі можуть віддавати в лопатки, шию, нижню щелепу, ліву частину грудей.

Ознакою ГЕРХ також є кисла відрижка, що з’являється після їжі, при нахилі тулуба вперед або в нічний час. Також приблизно у чверті хворих відзначається порушення ковтання, відчуття стороннього тіла за грудиною.

До інших симптомів відносять кашель, задишку (частіше вони турбують людину в положенні лежачи), захриплість голосу, сухість у горлі, тонзиліт, синусит, білий наліт на язику, біль у ділянці серця.

ЩО РОБИТИ

— Якщо у вас спостерігаються тривожні симптоми, потрібно звернутися до сімейного лікаря чи гастроентеролога та обстежитись, — радить Лариса Припіченко. — Терапію призначають залежно від причини, що спровокувала розвиток ГЕРХ. Так, за наявності хелікобактера не обійтися без антибіотиків. Для лікування запалення слизової стравоходу необхідні препарати, що знижують кислотність шлункового соку, а також ліки, що нормалізують моторну функцію шлунково-кишкового тракту. Можлива й профілактична протирецидивна терапія. У тяжких випадках застосовують хірургічне втручання.

Крім того, в рамках лікування ГЕРХ необхідно змінити спосіб життя: позбутися зайвої ваги, перейти на часте дробове харчування (останній прийом їжі має бути мінімум за 3 години до сну), кинути курити, відмовитися від тісного одягу та тугих поясів, а також звикнути спати на високій подушці.

Доведеться переглянути й раціон — звести до мінімуму або повністю виключити вживання кави, спиртних і газованих напоїв, шоколаду, цитрусових та фруктових соків, томатів, занадто гарячої чи холодної їжі, гострих і жирних страв, цибулі, часнику. Важливо також уникати підняття важких предметів та нахилів уперед.

Ірина КАДЧЕНКО.