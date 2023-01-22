Споживачі, що отримують послугу з доставки (розподілу) газу, в січні отримають платіжки з сумами, що можуть відрізнятись від грудневих. Це пов’язано не зі зміною тарифу на розподіл, адже він залишається незмінним, а з методикою нарахування.

Так, із 1 січня 2023 року щомісячну плату за доставку газу розраховано, спираючись на дані споживання за попередній газовий рік (за період із 1 жовтня 2021 по 30 вересня 2022 року). Для щомісячного платежу кількість спожитих за цей період кубів треба помножити на тариф для розподілу газу та розділити на

кількість місяців у році.

Тож хто з 1 жовтня 2021 року по 30 вересня 2022 року зменшив споживання газу порівняно з попереднім газовим роком, тепер платитиме за розподіл менше, а хто збільшив — і суму більшу побачить у платіжках.

Варто зауважити, що сам тариф на розподіл газу на період воєнного стану не змінюється. У різних облгазів тарифи різняться.

Нагадаємо, що навіть у разі, якщо споживач не користувався газом цілий рік, але підключений до газопроводу, має сплатити за послуги доставки.

Обов’язковий мінімальний об’єм газу, за який треба сплатити, залежить від переліку газового обладнання у вас удома:

39 куб.м на рік для домогосподарства, де встановлено плиту тільки для приготування їжі;

126 куб.м на рік для домогосподарства, де газ використовують для приготування їжі та підігріву води;

314 куб.м на рік для домогосподарства, де газ використовують комплексно для приготування їжі, підігріву води та опалення та/або споживач не є побутовим.

Не сплачують лише ті споживачі, які від’єднані від труби та мають відповідний підтверджувальний акт.