Це просте в приготуванні печиво з мінімуму інгредієнтів завжди виходить дуже смачним і довго зберігає свіжість.

Тісто:

120 мл води (кімнатної температури)

120 мл олії (без запаху)

400 г борошна

10 г крохмалю

80 г цукру

чверть чайної ложки солі

дрібка ваніліну

2 чайні ложки розпушувача

цукрова пудра

Начинка:

300 г м’якоті гарбуза

25 г цукру

1 столова ложка цедри апельсина

1 столова ложка крохмалю

Борошно змішати з розпушувачем, ваніліном та крохмалем. Окремо в миску влити воду, всипати цукор, сіль, розмішати до розчинення. Сюди ж влити олію. Поступово всипати борошняну суміш, замісити тісто. Воно має вийти м’яким і не липнути до рук. Загорнути в плівку, покласти в холодильник на 30 хв. До дрібно натертого гарбуза додати цукор, крохмаль, терту цедру — перемішати. Тісто розділити на 4 рівні частини.

Стіл присипати борошном. Кожну частину розкачати на коло завтовшки 3—4 мм. Розділити кожне коло на 8 частин. На широкий край викласти по чайній ложці начинки, згорнути рогалики. Викласти заготовки на застелене пергаментом деко, «швом» донизу, на невеликій відстані одна від одної. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати 20 хв. — кіфлики мають зарум’янитися. Дати охолонути, притрусити цукровою пудрою.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.