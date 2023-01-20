Це просте в приготуванні печиво з мінімуму інгредієнтів завжди виходить дуже смачним і довго зберігає свіжість.
Тісто:
- 120 мл води (кімнатної температури)
- 120 мл олії (без запаху)
- 400 г борошна
- 10 г крохмалю
- 80 г цукру
- чверть чайної ложки солі
- дрібка ваніліну
- 2 чайні ложки розпушувача
- цукрова пудра
Начинка:
- 300 г м’якоті гарбуза
- 25 г цукру
- 1 столова ложка цедри апельсина
- 1 столова ложка крохмалю
Борошно змішати з розпушувачем, ваніліном та крохмалем. Окремо в миску влити воду, всипати цукор, сіль, розмішати до розчинення. Сюди ж влити олію. Поступово всипати борошняну суміш, замісити тісто. Воно має вийти м’яким і не липнути до рук. Загорнути в плівку, покласти в холодильник на 30 хв. До дрібно натертого гарбуза додати цукор, крохмаль, терту цедру — перемішати. Тісто розділити на 4 рівні частини.
Стіл присипати борошном. Кожну частину розкачати на коло завтовшки 3—4 мм. Розділити кожне коло на 8 частин. На широкий край викласти по чайній ложці начинки, згорнути рогалики. Викласти заготовки на застелене пергаментом деко, «швом» донизу, на невеликій відстані одна від одної. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати 20 хв. — кіфлики мають зарум’янитися. Дати охолонути, притрусити цукровою пудрою.
Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
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