Соковита м’ясна начинка, яку огортає м’яке, ніжне картопляне тісто. Настільки вдале тісто, що з ним можна готувати не лише м’ясну, а й грибну начинку або з тушкованою капустою.
Тісто:
- 500 г картоплі
- 50 г вершкового масла
- яйце
- 200–220 г борошна (і трохи для присипки)
- 2 столові ложки манної крупи
- 0,5 чайної ложки солі
Начинка:
- 300 г свинячого фаршу
- маленька цибулина
- 0,5 чайної ложки солі
- 2–3 столові ложки молока
- чверть чайної ложки чорного меленого перцю
Заправка:
- велика цибулина
- олія
Картоплю відварити до готовності, потовкти, додати вершкове масло. Дати охолонути. Борошно з’єднати з манкою, перемішати. До картоплі додати яйце, збите з сіллю. Частинами всипати борошно з манкою. Замісити м’яке тісто (воно буде трохи липнути до рук). Загорнути в пакет, покласти на 20 хв. в холодильник. Фарш змішати з подрібненою цибулею, посолити, поперчити. Додати молоко, вимісити. Стіл присипати борошном. Викласти тісто, розділити його на 16 частин. Кожну розкачати у формі млинця. Викласти на середину фарш (приблизно по 1,5 чайної ложки). Зліпити краї тіста, скачати кульки. Покласти галушки у киплячу підсолену воду. Варити після спливання 10 хв. Виловити шумівкою на блюдо. Засмачити галушки підсмаженою на олії засмажкою з цибулі.
Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
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