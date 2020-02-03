Соковита м’ясна начинка, яку огортає м’яке, ніжне картопляне тісто. Настільки вдале тісто, що з ним можна готувати не лише м’ясну, а й грибну начинку або з тушкованою капустою.

Тісто:

500 г картоплі

50 г вершкового масла

яйце

200–220 г борошна (і трохи для присипки)

2 столові ложки манної крупи

0,5 чайної ложки солі

Начинка:

300 г свинячого фаршу

маленька цибулина

0,5 чайної ложки солі

2–3 столові ложки молока

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

Заправка:

велика цибулина

олія

Картоплю відварити до готовності, потовкти, додати вершкове масло. Дати охолонути. Борошно з’єднати з манкою, перемішати. До картоплі додати яйце, збите з сіллю. Частинами всипати борошно з манкою. Замісити м’яке тісто (воно буде трохи липнути до рук). Загорнути в пакет, покласти на 20 хв. в холодильник. Фарш змішати з подрібненою цибулею, посолити, поперчити. Додати молоко, вимісити. Стіл присипати борошном. Викласти тісто, розділити його на 16 частин. Кожну розкачати у формі млинця. Викласти на середину фарш (приблизно по 1,5 чайної ложки). Зліпити краї тіста, скачати кульки. Покласти галушки у киплячу підсолену воду. Варити після спливання 10 хв. Виловити шумівкою на блюдо. Засмачити галушки підсмаженою на олії засмажкою з цибулі.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.