Доволі проста, дуже смачна та оригінальна страва для святкового столу — курячі ніжки, фаршировані сиром та грибами. Подайте їх у гарячому вигляді з улюбленим гарніром на ваш вибір і неодмінно свіжою зеленню та овочами.

1. Для начинки печериці та цибулину нарізати дуже дрібними кубиками. В сковорідці розігріти трохи олії, викласти цибулю, смажити до рум’яності. Додати гриби, смажити разом до випаровування вологи.

2. Тим часом підготувати гомілки. Обережно зняти шкірочку, щоб не порвалася, відкласти. Зрізати м’ясо з кісточок, видаляючи сухожилля.

Важливо: все куряче філе в цьому рецепті не знадобиться, тому візьміть приблизно третину, а решту використайте для приготування інших страв або заморозьте. А з кісточок із залишками м’яса можна зварити курячий бульйон.

3. Сир крупно натерти. Зелень посікти. Частину м’яса дуже дрібно нарізати. З’єднати в мисці куряче філе, смажені печериці з цибулею, подрібнений сир, зелень. Посолити та поперчити за смаком. Перемішати, начинка готова.

4. Щільно наповнити фаршем курячі шкірочки. За допомогою кулінарної нитки зафіксувати м’ясні заготовки. Викласти фаршировані гомілки у форму, застелену пергаментом (фольгою).

5. Змішати 3—4 столові ложки олії з паприкою, змастити ніжки — у готовому вигляді фаршировані гомілки вийдуть апетитними та рум’яними.

6. Готувати в заздалегідь розігрітій духовці при 180 градусах близько 25—30 хв. Подавати гарячими, видаливши попередньо нитки.