Учасники бойових дій мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55, жінками — 50 років.

Крім віку, умовами призначення дострокової пенсії є статус УБД і страховий стаж не менше 25 років у чоловіків і 20 — у жінок.

Страховий стаж — це період, за який сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, розмір якого становить 22 відсотки від мінімальної заробітної плати.

Наявність страхового стажу можна перевірити на вебпорталі Пенсійного фонду України, або замовивши довідку ОК-5, яка містить відомості про суми заробітку з 1 липня 2000 року. Відомості, зазначені в довідці ОК-5, будуть використані для призначення пенсії.

Пам’ятайте, що страховий стаж і вислуга років на військовій службі не є тотожними поняттями. Розмір пенсії залежить від тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати (доходу), з якої сплачені страхові внески.

Для пенсіонерів, які мають статус УБД, передбачена щомісячна виплата цільової грошової допомоги в розмірі 40 грн, незалежно від розміру пенсій і надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги та пенсії за особливі заслуги перед Україною.