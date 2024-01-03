ПРИ ЗАСТУДІ, АНГІНІ

Допоможе евкаліпт. Столову ложку подрібнених листочків евкаліпта (продається в аптеках) залити 200 мл окропу. Настояти під кришкою до теплої температури. Процідити. Полоскати горло 3–4 рази на день після вживання їжі, щоразу готуючи свіжий настій.

ПРИ НЕЖИТІ

3–4 рази на день закапувати в ніс по 3–5 крапель ментолової олії.

Можна 3–4 рази на день упродовж 5–7 хв. нюхати дим ладану. Але не робіть цього, коли у вас від такої процедури паморочиться голова.

ПРИ МІГРЕНІ

Багатьом при частих нападах мігрені (головного болю, який раптово виникає переважно в одній з півкуль головного мозку) допомагає цей простий народний засіб.

Вилити у склянку (200 мл) свіже куряче яйце, розбовтати, залити по вінця киплячим молоком, добре розмішати та випити за раз. Робіть це вранці натщесерце за 40–45 хв. до сніданку. Таке «лікування» протягом кількох днів поспіль позбавить нападів недуги.

ПРИ ГІПЕРТОНІЇ

Лікуючи гіпертонію, корисно щоденно пити по 0,5 л густого соку хурми.

Або ж ст.л. сушеної подрібненої трави сухоцвіту багрового залити 200 мл окропу. Настояти 10 хв. під кришкою. Процідити. Цю порцію випити протягом дня за 3 рази в перервах між вживанням їжі.

Чайну ложку подрібненого листя барвінку малого залити 200 мл теплої води. Довести до кипіння і кип’ятити на малому вогні 20 хв. Настояти 10 хв. під кришкою. Процідити. Пити по ст.л. 4–5 разів на день у перервах між вживанням їжі.

ПРИ НЕСТАЧІ ВІТАМІНІВ

Коли організму бракує вітамінів, часто радять їсти цитрусові. Це добре. Але, на жаль, у декого вони можуть спричинити алергію, на шкірі з’являються висипи, червоні плями. (Таке, насамперед, спостерігаємо в дітей). Тоді їжте яблука, хоча б 3–4 на день. Корисним буде й узвар із засушених яблук.

ПРИ ХВОРІЙ ПЕЧІНЦІ

Уранці натщесерце з’їсти 100 г свіжого сиру з цукром (додають за смаком). Цукор можна замінити медом.

ПРИ СЕЧОКАМ’ЯНІЙ ХВОРОБІ

Пити тричі на день по ч.л. свіжого соку кореня петрушки (можна замінити соком чорної редьки). Курс лікування — 21 день. Повторити через 10 днів. Протягом року — 5–6 курсів.

Тарас ЛЕХМАН.

м. Червоноград.