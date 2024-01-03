Факт передачі грошей потрібно підтвердити документально. Це може бути як договір, так і розписка.
Головні «елементи» розписки:
- назва документа — «Розписка»;
- дата та місце її складання;
- прізвище, ім’я та по батькові позичальника, його паспортні дані та місце проживання (також місце фактичного проживання у разі, якщо місце реєстрації та місце проживання не співпадають);
- прізвище, ім’я та по батькові позикодавця, його місце проживання і паспортні дані;
- боргова сума (точна сума та валюта; варто зазначити як цифрами так і прописом, щоб унеможливити виправлення сум);
- дата, коли борг повинен бути повернутий;
- дата та місце складання розписки;
- особистий підпис боржника;
- прізвище, ім’я та по батькові свідків (щонайменше двох), їх паспортні дані та місце проживання (зокрема фактичного проживання), підписи.
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